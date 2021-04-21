Оксфордский университет преднамеренно заразит коронавирусом пациентов с иммунитетом к COVID-19

Ученые из Оксфордского университета объявили о проведении исследований с контролируемым инфицированием коронавирусом добровольцев, которые уже переболели COVID-19. Исследователи попытаются выяснить, какой иммунный ответ необходим для защиты от повторного заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщается на официальном сайте учебного учреждения.

В ходе испытания здоровые люди, уже переболевшие COVID-19, будут преднамеренно заражены коронавирусом. Такого рода исследования доказали свою ценность в борьбе с большим количеством заболеваний, от малярии до гонореи. Первые провокационные испытания с контролируемым заражением людей начались еще в феврале этого года.

Первоначальная цель исследования состояла в определении наименьшего количество вируса, необходимого для заражения человека, ранее никогда не болевшего COVID-19.

Теперь исследователи из Оксфордского университета объявили, что они получили одобрение от Комитета по вопросам этики для нового испытания. Регистрация участников для него начнется в ближайшие несколько недель.

По словам профессора вакцинологии Оксфордского университета Хелен Макшейн, исследователи измерят уровни различных показателей иммунной реакции пациентов, в том числе содержание в крови Т-клеток и антител к SARS-CoV-2, а затем будут следить за тем, удалось ли их инфицировать коронавирусом повторно. К исследованию допускаются здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет, которые были заражены SARS-CoV-2 как минимум три месяца назад.

Особыми условиями являются наличие антител к COVID-19 и отрицательный тест на коронавирус, проведенный методом ПЦР. На первом этапе исследования будут задействованы 24 участника, разделенные на группы от трех до восьми человек. Они получат через нос небольшую дозу исходного штамма коронавируса. Дозировка может увеличиваться до тех пор, пока 50% пациентов не будут инфицированы или пока у них не будет диагностирована легкая форма заболевания.

После определения дозы начнется фаза II исследования, которая, как ожидается, запустится летом. В нее будет включена новая группа добровольцев, за состоянием здоровья которых будут внимательно наблюдать после воздействия вируса. В случае подтверждения реинфекции или развития симптомов на любом этапе исследования участникам будет назначено лечение моноклональными антителами.

Пациентам будет выплачено около 7 тыс. долл. после окончания испытания и проведения не менее 17 дней на карантине, а затем нахождения под наблюдением специалистов в течение 12 месяцев. Утверждается, что исследование может не только выявить, какого уровня различных аспектов иммунитета достаточно для предотвращения заражения, но и пролить свет на то, как долго может длиться иммунная реакция от коронавируса.

Кроме того, испытания сделают вклад в разработку новых методов лечения COVID-19 и противоковидных вакцин. Как отметила Макшейн, компании также смогут не проводить фазу III испытаний вакцин, поскольку эффективность препаратов будет определяться по уровню вырабатываемого иммунного ответа, который необходим для противостояния вирусу.

Владимир Заболотских

pharmvestnik