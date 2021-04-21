Разработчик вакцины «КовиВак» планирует начать третью стадию испытаний препарата в мае

Центр им. Чумакова планирует в мае начать третью стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса «КовиВак», в них примут участие больше 32 тыс. человек. Об этом заявил замгендиректора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, третья фаза клинических исследований будет проводиться в отношении групп риска. На прошлой неделе Минздрав России допустил онкобольных добровольцев к участию в третьей стадии клинических исследований вакцины «КовиВак».

Производство «КовиВака» в России стартовало в конце марта, регистрация вакцины состоялась в феврале, об этом сообщал премьер-министр Михаил Мишустин. В начале апреля правительство больше чем в два раза снизило стоимость вакцины – с 9,5 тыс. до 4,2 тыс. руб. за упаковку с 10 дозами. Первые поставки препарата в регионы начались 16 апреля. Компания «Нанолек», ставшая индустриальным партнером по выпуску вакцины, объявила о планах произвести до 10 млн доз «КовиВака» до конца года.

Григорий Дубов

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