EMA заявило о безопасности вакцины J&J от COVID-19 на фоне тромбозов после прививок

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заявило, что преимущества от использования вакцины против коронавирусной инфекции от компании Janssen, фармацевтического подразделения Johnson&Johnson (J&J), превышают риски. При этом ЕМА на заседании 20 апреля предложило включить возникновение тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины. Ранее американские регуляторы рекомендовали приостановить прививочную кампанию вакциной J&J. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заявило, что преимущества от использования вакцины против коронавирусной инфекции от компании Janssen, фармацевтического подразделения Johnson&Johnson (J&J), превышают риски. При этом ЕМА на заседании 20 апреля предложило включить возникновение тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины. Ранее американские регуляторы рекомендовали приостановить прививочную кампанию вакциной J&J.

Специалисты EMA рассмотрели восемь случаев тромбоза в сочетании с тромбоцитопенией у людей, получивших вакцину J&J от COVID-19 в США. Редкие типы тромбоза включали случаи венозных тромбозов «в основном нехарактерного типа, таких как тромбоз венозного синуса головного мозга и тромбоз внутренних вен, а также артериальный тромбоз и летальный исход в одном случае». Всего по состоянию на 13 апреля 2021 года данную вакцину в США получили свыше 7 млн человек.

Все случаи образования тромбов произошли у людей в возрасте до 60 лет в течение трех недель после вакцинации, в большинстве случаев – у женщин. В комитете отметили, что рассмотренные случаи схожи с теми, что произошли при использовании вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной англо-шведской фармкомпанией AstraZeneca.

«COVID-19 связан с риском госпитализации и смерти. Заявленное сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, а общие преимущества вакцины от COVID-19 Janssen в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов. Научная оценка EMA подтверждает безопасное и эффективное использование вакцин против COVID-19», – резюмировали в комитете.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК считает вакцину от коронавирусной инфекции от J&J безопасной после заявления ЕМА. «Я приветствую объявление ЕМА о безопасности вакцины J&J – это хорошая новость для развертывания вакцинационной кампании в ЕС», – отметила она.

Накануне стало известно, что эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) 23 апреля намерены провести заседание по вопросу безопасности вакцины от коронавируса от J&J. На заседании будет обсуждаться вопрос безопасности вакцины, также специалисты намерены принять решение о дальнейшем применении препарата на территории США. Аналогичное заседание эксперты проводили 15 апреля. Тогда они не смогли принять решение из-за нехватки данных о связи между прививкой и возникновением тромбов. CDC и FDA 13 апреля рекомендовали приостановить использование вакцины в США.

Всемирная организация здравоохранения 12 марта 2021 года одобрила применение вакцины J&J для экстренного использования во всех странах и для распространения COVAX. Решение было принято на основании разрешения EMA. Также для экстренного применения в конце февраля вакцина была одобрена FDA.