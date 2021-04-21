Компания «Фармстандарта» вложит 3,5 млрд рублей в организацию производства в Калининграде

«Фармстандарт» переводит свои предприятия с кипрского на калининградский офшор, решив организовать производство на территории региона. АО «Отисифарм Про» арендовало производственные площади в индустриальном парке «Храброво» в Калининградской области, где планирует к 2023 году выпускать препараты до стадии готовой лекарственной формы. «Фармстандарт» переводит свои предприятия с кипрского на калининградский офшор, решив организовать производство на территории региона. АО «Отисифарм Про» арендовало производственные площади в индустриальном парке «Храброво» в Калининградской области, где планирует к 2023 году выпускать препараты до стадии готовой лекарственной формы.

Корпорация развития Калининградской области и «Отисифарм Про» подписали договор аренды 16 апреля 2021 года. В Храброво «Отисифарм Про» планирует выпускать противовирусные, антисептические, противовоспалительные, анальгезирующие, противогрибковые, анксиолитические средства, нестероидные противовоспалительные препараты. Общий объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей без НДС.

АО «Отисифарм Про» принадлежит зарегистрированной в Калининграде МКООО «Огментс инвестментс лимитед». Этой же МКООО принадлежит АО «Фармстандарт», крупнейшая доля в безрецептурном бизнесе группы АО «Отисифарм» и медицинском ООО «МедИнвестГрупп». Ранее «Отисифарм» и «Фармстандарт» (а через него «МедИнвестГрупп») контролировались кипрской Augment Investments Limited.

В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил повысить налоги на дивиденды и проценты, переводимые на счета за рубежом, до 15% там, где действовала льготная ставка 2-3%. Соответствующее предложение было согласовано с Кипром, с 1 января 2021 года новое правило вступило в силу.

В то же время с 2018 года на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае действуют российские офшоры – специальные административные районы. Резидентом можно стать, вложив минимум 50 млн рублей в регион, в том числе в виде вклада в уставный капитал. Для международных публичных компаний действует льготная ставка налога на дивиденды – 5%, а если речь идет о полученных дивидендах, то 0%. Льготы планируется расширить, в том числе за счет привлечения дополнительных инвестиций в регион.

Сейчас «Отисифарм» выпускает лекарства на контрактных площадках, большей частью принадлежащих «Фармстандарту». Компания выпускает Арбидол (умифеновир) и Афобазол (фабомотизол). Выручка предприятия в 2019 году составила 22,6 млрд рублей, чистая прибыль – 7,2 млрд рублей.