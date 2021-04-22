Роскомнадзор разблокировал Superapteka.ru после обвинений в онлайн-торговле рецептурными ЛС

Сервис Superapteka.ru начал работать после блокировки, обнаружил «ФВ». Доступ к Superapteka.ru был ограничен 19 марта.

Как ранее писал «ФВ», Superapteka.ru заблокировали из-за подозрения на онлайн-торговлю рецептурными лекарствами. Решение о блокировке сервиса было принято Росздравнадзором 16 марта после обращения МВД России по Кунашакскому району Челябинской области.

Как сообщали «Ведомости», Роскомнадзор направлял администрации сайта предупреждения об удалении обнаруженных нарушений, но они были проигнорированы. 19 марта доступ к ресурсу был заблокирован. Это первый случай блокировки сайта крупной аптечной сети.

ГК «Эркафарм», которому принадлежит сервис, полностью отрицал обвинения. В сети отметили, что вообще не доставляют лекарства по районам Челябинской области. Тогда организация направила в Росздравнадзор заявление об отсутствии нарушений. Уже 21 марта сайт снова начал свою работу.

Руслан Мавлиханов

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