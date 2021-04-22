В EMA не располагают сведениями о тромбозе после вакцины «Спутник V»

У EMA нет данных о том, что российская вакцина «Спутник V» вызывает у пациентов тромбоз сосудов, заявила глава агентства Эмер Кук во время пресс-брифинга. Агентство «не имеет каких-либо сообщений» о подобных случаях, сказала она.

В то же время Кук заявила, что «мы будем уделять самое пристальное внимание этому вопросу [образованию тромбов] в ходе анализа данных о «Спутнике V». Глава агентства отвечала на вопрос о том, будет ли EMA относиться с особым вниманием к российской вакцине из-за того, что она основана на той же технологии, что и препараты J&J и AstraZeneca.

Несмотря на то, что все три вакцины созданы на основе аденовирусных векторов, производители заявляют о серьезных отличиях между ними. Так, специалисты J&J полагают, что аденовирусная платформа в их вакцине не может вызывать тромбоз сосудов, как в вакцине AstraZeneca.

В частности, специалисты отмечают, что вакцина J&J использует аденовирус человека, а вакцина AstraZeneca – аденовирус шимпанзе. Эти векторы принадлежат к разным вирусологическим семействам и используют разные клеточные рецепторы для проникновения в клетки.

О том, то платформа «Спутника V» отличается от других препаратов, заявляли в Центре им. Гамалеи. Российские специалисты отмечают, что «Спутник V» – двухкомпонентная вакцина, в которой используются серотипы аденовируса 5 и 26. Фрагмент тканевого активатора плазминогена в препарате не используется, а вставка антигена представляет собой немодифицированный полноразмерный S-белок.

В то же время в вакцине AstraZeneca используется «аденовирус шимпанзе для доставки антигена, состоящего из S-белка, объединенного с лидерной последовательностью тканевого активатора плазминогена». А в вакцине J&J используется «аденовирус человека серотипа Ad26 и полноразмерный S-белок, стабилизированный мутациями».

Николай Соколов

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