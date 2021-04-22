Эксперты обсудили будущее коммуникаций фармкомпаний с врачами

Фармацевтические компании не так давно противопоставляли офлайн- и онлайн-форматы, однако пандемия показала, что наиболее эффективным является гибридный микс. Каждый формат имеет свои сильные и слабые стороны, к такому выводу пришли участники Форума лидеров фармацевтического рынка России.



Еще совсем недавно высказывались опасения, что диджитализация коммуникации фармкомпаний оставит без работы медпредставителей. Однако пандемия показала, что никакой онлайн-формат не в состоянии полностью заменить живое общение. И разумнее всего находить баланс между ними. Об этом говорилось в ходе «круглого стола» «Коммуникации с врачебным сообществом в продвижении лекарственных препаратов: какие инструменты будут самыми эффективными?», который прошел в рамках Форума лидеров фармацевтического рынка России (организатор Advantix Pharma), передает корреспондент «ФВ».

«Неделю назад я был на офлайн-мероприятии для врачей в Нальчике, в котором участвовали порядка 80 человек, – рассказал начальник отдела маркетинга компании «Фармстандарт» Сергей Белов. – Параллельно организаторы вели эфир на своей странице в Instagram. И там суммарное количество просмотров достигло 1500. Это действительно говорит в пользу гибрида».

Если речь идет об удаленных территориях, то спикерам зачастую проще провести свое общение онлайн, добавил директор по продажам компании «Акрихин» Кирилл Байков. К тому же при проведении офлайн-встреч есть ограничения по количеству зрителей. Следует пробовать разные форматы и оценивать их эффективность.

Ключевая роль отводится контенту. Лектору недостаточно быть экспертом в своей области. Его доклад должен быть интересным, актуальным, полезным и эмоционально окрашенным, прокомментировала событие руководитель группы по разработке стратегии продвижения для специалистов здравоохранения Bayer Ирина Нефедова.

Скучные лекции, где лектор сидит за столом и что-то рассказывает, уходят в прошлое. Социальные сети диктуют другие правила даже для образовательного контента, дополнил ее Белов. По его мнению, у врача или фармацевта должно возникать желание поделиться таким контентом. Так же, как это происходит с любым другим контентом из Tik Tok и Instagram, который становится вирусным.

«Думаю, не стоит ждать цифровой революции, когда будет 30–40–50% цифровой коммуникации, – подытожил директор по коммерческой эффективности Sandoz Россия Дмитрий Зенков. – Скорее всего, правило Парето 20:80 сохранится».

По его словам, искусственный интеллект поможет фарме правильно подбирать контент, определять время контакта, чтобы сделать общение максимально удобным для всех сторон.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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