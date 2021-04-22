Три этапа оптовых перепродаж проходит не более 2% от общего объема поставок лекарств

За последние годы доля так называемой вторичной дистрибуции заметно сократилась, прямые поставки более маржинальны, к тому же крупные оптовики, представленные в фармрознице, активно инвестируют в развитие региональной инфраструктуры, рассказал «ФВ» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. Все три этапа оптовых перепродаж на российском коммерческом рынке проходит не более 2% от общего объема поставок ЛП.

Более 82% всех отгрузок на первом этапе движения товара от дистрибьюторов приходится на конечное звено (аптеки, ЛПУ и прочие организации). На аптеки более 75% от общего объема отгрузок первого этапа. Еще 5% от общего денежного объема товара поставляется на склады аптечных сетей, с которых товар уже перераспределяется в конкретные точки продажи собственными службами логистики.

Однако картина существенно различается для конкретных регионов. Так максимальная доля прямых отгрузок в аптеки характерна для Уральского федерального округа, ритейл получает напрямую почти 90% всего товара. Минимальной долей прямых отгрузок в аптеки характеризуется Приволжский ФО, здесь аптеки получают напрямую немногим более 60% всех поставок.

Отгрузки в государственные ЛПУ в тех случаях, когда поставки оплачиваются за счет собственных средств учреждений, занимают суммарно порядка 1,2% общих отгрузок. Есть еще категория «прочих» отгрузок, в нее попадают поставки в благотворительные фонды, страховые компании, министерства и ведомства, войсковые части и т.п. Доля таких отгрузок очень невелика из-за значительной специализации оптовых компаний на фармацевтическом рынке, в госсекторе лидируют другие компании, которые за редким исключением практически не работают с розничными клиентами.

Во вторичный канал продаж уходит около 18% всего объема поставок. На этом перепродажи не останавливаются, и около 11% товара от дистрибьютора второго порядка переходят к дистрибьюторам третьего порядка. Подобных этапов перепродажи лекарств может быть достаточно много, однако уже на третьем этапе доля вторичных продаж резко снижается, в частности, в 2020 г. на них приходилось порядка 2%, дальнейшие этапы движения товара в общефедеральном отношении вообще уже могут не приниматься во внимание, они чаще всего касаются случаев переброски товара из региона в регион или же речь идет о специфичной продукции с низкими показателями рыночной пенетрации.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Калиновская

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