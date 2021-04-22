Суд отменил приговор производителям «Сеалекса» и «Аликапса»

Суд в Петербурге повторно рассмотрит дело производителей российской виагры Игоря Воробья, Аркадия Уткина и Сергея Назарова. В октябре 2020 года их признали виновными в производстве препаратов, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, бизнесмены добавляли в БАД фармацевтические субстанции диклофенак, ибупрофен и тадалафил.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы Игоря Воробья, Аркадия Уткина и Сергея Назарова – производителей БАД для повышения мужской потенции, сообщила объединенная пресс-служба судов города. «Апелляционная инстанция приговор отменила, направив дело на новое рассмотрение иным составом суда», – говорится в сообщении.

В октябре 2020 года основателя фармацевтической компании «РИА «Панда» Игоря Воробья признали виновным в неуплате налогов и производстве препаратов, не отвечающих требованиям безопасности. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались Аркадий Уткин и Сергей Назаров – руководители компании «ВИС», которая занималась созданием БАД в партнерстве с «Пандой».

По данным суда, в 2010 году, а также с 2014 по 2015 год сотрудники завода «РИА «Панда» в Сестрорецке добавляли диклофенак, ибупрофен и тадалафил в партии производимых БАД, в том числе в «Сеалекс-Форте» и «Аликапс». На упаковках не была указана информация о составе препаратов, в числе побочных действий которых могли быть экзема, сыпь, тахикардия, инфаркт миокарда, отек лица и длительная эрекция. По итогам двухлетнего разбирательства Игорю Воробью назначили штраф в 100 тыс. руб., Назарову – 200 тыс. руб. Уткина освободили от наказания за истечением срока давности.

Как сообщал «ФВ» сам Игорь Воробей, следствие не представило доказательств его вины, так как не существует ни одной методики обнаружения фармсубстанций в БАД.

Фото: Юлия Куликова

Юлия Куликова

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