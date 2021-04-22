Минпромторг поддержит сертификацию клинических испытаний российских лекарств за рубежом

Минпромторг России исполнил давнюю просьбу фарминдустрии. С этого года будет реализована программа господдержки сертификации клинических испытаний за рубежом.

Минпромторг планирует запустить программу поддержки сертификации клинических испытаний за рубежом препаратов, которые производятся в России. «Это совершенно новая программа, которую индустрия долго просила», – сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в ходе конференции «Терапия будущего. Трансформация рынка лекарств», передает корреспондент «ФВ» .

Меры поддержки будут предоставляться в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», уточнил первый замминистра. По его словам, генетические технологии станут одним из фокусов программы «Фарма-2030», которая в ближайшее время будет окончательно утверждена. Работа по формированию карты прорывных технологических направлений продолжается, рассказал Осьмаков.

«В целом наша логика направлена на то, чтобы на платформе «Фарма-2020» и тех успехов, которые были достигнуты, сделать некие прорывы по инновационным направлениям, одним из которых является генетика», – прокомментировал новость чиновник.

Вместе с коллегами из Минздрава в следующем году Минпромторг намерен сделать цифровую платформу по поиску молекул-кандидатов, новых идей и технологий.

«Это позволит нам более эффективно масштабировать инновационные решения и доводить их до индустриального применения», – сказал Осьмаков.

В рамках специальной программы планируется компенсировать до 80% затрат на сертификацию на внешних рынках медицинской продукции и, в зависимости от статьи расходов, до 50% — 80% затрат на сертификацию лекарственных средств, — сообщила «Российская газета» со ссылкой на вице-президента Российского экспортного центра Сергея Вологодского.

В 2020 году экспорт фармацевтической продукции превысил 1 млрд долларов (+24% к предыдущему году), рассказали в РЭЦ. Основные покупатели — страны СНГ и Европа.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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