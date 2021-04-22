«Ригла» получила премию SmartPharma Awards-2021 в номинации «Аптека года»

По результатам 2020 года аптечная сеть «Ригла» удостоена премии SmartPharma Awards в номинации «Аптека года». Торжественная церемония награждения прошла 15 апреля в Москве.

Премия присуждается по итогам анонимного голосования более 28 тыс. пользователей Smartpharma.ru – провизоров, фармацевтов и заведующих аптеками. Список номинантов формирует экспертный совет, в который входят работники аптек, медицинские редакторы, аналитики и др.

«Четвертый год подряд аптечная сеть «Ригла» – лауреат премии SmartPharma Awards, – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом аптечной сети «Ригла» Ольга Котельникова. – Эта награда – свидетельство высокой оценки компании со стороны тех, кто знает о розничном фармацевтическом бизнесе, о работе в аптеке не понаслышке. Особенно ценен для нас тот факт, что значительная доля голосовавших в конкурсе – работники аптек. «Ригла» всегда уделяла особое внимание развитию этих сотрудников компании. Звание «Аптека года» – признание лидерских позиций сети «Ригла» не только на рынке, но и среди HR-брендов. Мы всегда готовы принять в свою команду и поддержать специалистов, планирующих развиваться как в профессиональном, так и в карьерном плане».

В компании также напомнили, что по итогам 2017–2018-го и 2019 годов аптечная сеть «Ригла» также была удостоена премии SmartpharmaAwards как лучшая аптека.

В 2021 году пользователи SmartPharma.ru выбирали победителей в 20 номинациях, связанных с брендами товаров лекарственного и нелекарственного ассортимента, а также в номинациях «Компания года», «Аптека года» и «Лучшие онлайн-коммуникации».

Информация от компании:

Национальная аптечная сеть «Ригла» насчитывает более 3 тыс. аптек в 54 регионах России. Сеть представлена тремя форматами: фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!» и аптеки-дискаунтеры «Живика». Ассортимент сети насчитывает около 48 тыс. SKU, в том числе более 1200 наименований товаров под собственными торговыми марками.

Фарммаркеты здоровья «Ригла» – формат аптечной сети, основанный на открытой форме выкладки и персонализированном подходе к обслуживанию.

«Будь здоров!» – сеть аптек у дома.

«Живика» – аптеки-дискаунтеры.

Аптечная сеть «Ригла» – лидер розничного фармацевтического рынка России, возглавляющий рейтинги крупнейших классических аптечных сетей. Рыночная доля компании составляет 5,8%, по данным аналитической компании AlphaRM за 12 мес. 2020 г.

Материал партнера: ГК «Протек»

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