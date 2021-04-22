Вакцина «Спутник Лайт» может быть зарегистрирована в мае

Вакцина «Спутник Лайт» может быть зарегистрирована в мае. Ожидается, что к концу года будет производиться более 30 млн доз в месяц, заявил Мантуров.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», разработанная Центром им. Гамалеи, может быть зарегистрирована в мае. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы исходим из того, что в мае, может быть, даже раньше. Я думаю, что к концу года можно будет выйти на объемы производства более 30 млн доз в месяц», – сказал он, отвечая на вопрос о вакцине «Спутник Лайт» (цитата по ТАСС).

В конце марта стала известно, что Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для профилактики COVID-19. Эта вакцина представляет собой первый компонент «Спутника V», который уже используется для массовой вакцинации населения от COVID-19. В мае исследователи надеются получить разрешение для испытаний «Спутник V» на детях.

Минздрав выдал разрешение Центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований вакцины 8 января 2021 года, сообщал «ФВ». К III фазе испытаний исследователи приступили уже 18 февраля, планируемый период завершения – в январе 2022 года. Ранее в Центре Гамалеи заявляли, что регистрация новой вакцины намечена на март этого года.

Глава Центра Александр Гинцбург объяснил задержку с регистрацией тем, «что все производители хотят участвовать в производстве этого препарата, но не все настолько хорошо ориентируются в регуляторике, чтобы с первого раза подать весь пакет документов, который позволил бы включить в регистрационное удостоверение нашего института Минздраву».

Елена Сидорова

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