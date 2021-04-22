Испортившую 15 млн доз вакцины фабрику в США подозревают в коррупции при заключении контрактов

Американские конгрессмены расследуют федеральные контракты Emergent BioSolutions, на заводе которой недавно испортили 15 млн доз вакцины, на предмет коррупции. Законодатели полагают, что компания могла получить заказы на производство из-за близких отношений с администрацией бывшего президента США Дональда Трампа.

Ряд американских конгрессменов направили руководителям Emergent BioSolutions письма с требованием дать показания в комитете Конгресса по коронавирусу, пишет CNBC. Законодатели подозревают, что компания получила крупные контракты на производство вакцин от COVID-19 из-за близких отношений с администрацией экс-президента США Дональда Трампа.

«В частности, мы расследуем сообщения о том, что Emergent получила многомиллионные контракты на производство вакцин против коронавируса, несмотря на задокументированные факты плохой подготовки персонала и проблем с контролем качества», – пишут законодатели.

Письма адресованы генеральному директору Emergent BioSolutions Роберту Крамеру и исполнительному председателю Фуаду Эль-Хибри. Конгрессменов также интересует роль бывшего консультанта Emergent и одновременно помощника секретаря Трампа по вопросам готовности и реагирования Роберта Кадлеца, который, возможно, помог компании получить контракт.

Законодатели в связи с этим попросили компанию передать информацию обо всех ее федеральных контрактах с 2015 года, все данные о контактах с Кадлецом, информацию об аудитах и инспекциях ее объектов, ценах на лекарства и прочие данные.

«В июне 2020 года Emergent получила 628 млн долл. на создание в США основного предприятия по производству вакцин, разработанных Johnson & Johnson и AstraZeneca», – пишут законодатели в письме Крамеру и Эль-Хибри. Кадлец «похоже, настаивал на этом контракте, несмотря на признаки того, что Emergent не имел возможности надежно его выполнить», – добавляют они.

Проверка завода компании в Балтиморе в апреле 2020 года показала, что Emergent не имеет необходимого персонала для производства вакцины против коронавируса. Другая проверка, проведенная в июне, показала, что план Emergent по производству вакцин против коронавируса некорректен из-за плохо обученного персонала и проблем с контролем качества. Но Emergent все равно получила контракт.

В конце марта на заводе произошла ошибка, которая привела к порче 15 млн доз вакцин J&J. Работники случайно смешали ингредиенты вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. В итоге полный контроль над компанией был передан американской администрацией компании J&J.

Фото: twitter.com/emergentbiosolu

Николай Соколов

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