Мантуров заявил о возможности расширения господдержки разработчикам орфанных препаратов

У отечественных производителей есть компетенции, позволяющие в несколько раз снизить стоимость и повысить доступность терапии редких заболеваний, в том числе спинально-мышечной атрофии. Минпромторг готов проработать вопрос о дополнительных мерах господдержки таких разработок, заявил Денис Мантуров.

Минпромторг готов изучить возможность расширения производства в стране лекарств от орфанных заболеваний и проработать вопрос о предоставлении дополнительных мер господдержки разработчикам таких препаратов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Расширение производства, как и новые разработки, требуют серьезных инвестиций и дополнительных мер господдержки, и мы готовы тщательно проработать этот вопрос. В рамках проекта стратегии «Фарма-2030» также предусмотрен ряд мероприятий, направленных на дальнейшее развитие этого направления», – приводятся слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По словам Мантурова, в России есть наработки для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА), препарат потенциально способен обеспечивать долговременный или даже пожизненный эффект. Он отметил, что у отечественных производителей есть серьезные компетенции, позволяющие кратно снизить стоимость и повысить доступность терапии редких заболеваний.

«Так, например, за последние несколько лет при господдержке были зарегистрированы и выведены на рынок такие препараты для лечения орфанных заболеваний, как адалимумаб, дорназа альфа, имиглюцераза, экулизумаб, производство которых осуществляется по полному производственному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции. Выход на рынок таких отечественных препаратов позволяет гарантировать надежность и своевременность лекобеспечения пациентов, а также существенно увеличивает охват пациентов необходимой терапией за счет снижения стоимости лечения», – сказал он.

Министр добавил, что при поддержке государства была разработана линейка рекомбинантных факторов крови человека.

По данным министерства, в России зарегистрировано 34 международных непатентованных наименования орфанных лекарственных препаратов, треть из них технологически могут производиться по полному производственному циклу, включая синтез фармсубстанции.

Фото: minpromtorg.gov.ru

pharmvestnik