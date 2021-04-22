Путин поручил ускорить до четырех дней срок разработки тест-систем к любой новой инфекции

России нужен собственный мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности. Тест-системы к любой новой инфекции должны разрабатываться за четыре дня, заявил Владимир Путин. Также Россия должна «в самое короткое время» разработать и запустить в производство вакцину против нее.

России нужен собственный мощный щит в сфере эпидемиологической безопасности, заявил Президент России Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию.

«В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней — именно в течение четырех дней — разработать собственные тест-системы, и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к ее массовому производству», — заявил президент.

По его словам, эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. При этом президент отметил, что в этой сфере еще много проблем.

«У нас в здравоохранении, как и в других социальных отраслях, до сих пор немало нерешенных вопросов: технических, финансовых, управленческих. Но человеку необходима именно квалифицированная своевременная помощь. С такой точки зрения предлагаю рассмотреть проблемы здравоохранения на одном из расширенных заседаний Госсовета. Подготовим его в ближайшее время», – подчеркнул Путин.

Он также назвал прорывом разработку трех вакцин от коронавируса. По словам президента, это прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала России.

Фото: kremlin.ru

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