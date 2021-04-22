Продажи противоопухолевых лекарств в аптеках за два года выросли в три раза

Продажи противоопухолевых препаратов в аптеках в 2020 году составили 3 млрд руб., еще 2,2 млрд руб. пришлось на противоопухолевые гормональные лекарства. Всего на основные лекарства для лечения онкологических заболеваний пациенты потратили 5,2 млрд руб.

Аптечные продажи противоопухолевых препаратов (АТХ код L01) в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 30% в рублях и составили 3 млрд руб., в упаковках рост на 17%, до 2,7 млн, подсчитали совместно AlphaRM и «ФВ». В 2019 году по сравнению с 2018 годом рост был 188% в рублях и 91% в упаковках. То есть за три года расходы пациентов в эти лекарства выросли более чем в три раза.

Продажи другой группы препаратов для онкологических пациентов – противоопухолевых гормональных лекарств (АТХ код L02) – более стабильны: в 2019 году в рублях они выросли на 28,6%, в 2020 году – на 22%. В упаковках рост составил 21 и 6% соответственно.

Среди лидирующих брендов противоопухолевых лекарств в основном зарубежные препараты, как дженерики, так и оригинальные.

TOP15 брендов противоопухолевых лекарств по объемам продаж в аптеках, млн руб. Бренд МНН Корпорация 2018 2019 2020 Метотрексат-эбеве Метотрексат Novartis 214 404 475 Методжект Метотрексат Medac GmbH 75 225 263 Авастин Бевацизумаб Roche 9 113 167 Кселода Капецитабин Roche 19 100 114 Ревлимид Леналидомид Фармстандарт/ Gilead 0 7 99 Цервикон-ДИМ Дииндолилметан Ильмиксгрупп 5 64 87 Гидреа Гидроксикарбамид BMS 29 59 74 Темодал Темозоломид MCD 4 59 67 Китруда Пембролизумаб MCD 1 26 65 Метортрит Метотрексат Rompharm Company 20 46 60 Герцептин Трастузумаб Roche 5 83 54 Гливек Иматиниб Novartis 9 25 53 Опдиво Ниволумаб BMS 10 36 47 Линпарза Олапариб AstraZeneca 0 1 45 Ацеллбия Ритуксимаб Биокад 2 34 45 Источник: AlphaRM

Аптечные лидеры противоопухлевых гормональных лекарств – как зарубежные, так и отечественные препараты, причем пять из 15 самых востребованных брендов – это дженерики, которые выпускают несколько производителей.

TOP15 брендов противоопухолевых гормональных лекарств по объемам продаж в аптеках, млн руб. Бренд МНН Корпорация 2018 2019 2020 Бусерелин Бусерелин несколько производителей 403,7 459,4 447,1 Золадекс Гозерелин AstraZeneca 143,1 171,0 237,9 Фемара Летрозол Novartis 191,2 147,6 207,4 Анастрозол Анастрозол несколько производителей 38,5 70,0 184,4 Диферелин Трипторелин Ipsen 131,0 134,0 133,5 Аримидекс Анастрозол AstraZeneca 60,0 62,8 133,3 Тамоксифен Тамоксифен несколько производителей 96,0 122,0 123,7 Летрозол Летрозол несколько производителей 64,9 72,2 110,2 Тамоксифен гексал Тамоксифен Novartis 38,0 59,2 69,1 Фарестон Торемифен Orion Corporation 23,1 46,8 56,2 Аромазин Эксеместан Pfizer 35,6 48,0 51,3 Кстанди Энзалутамид Astellas 1,0 37,9 44,2 Флутамид Флутамид несколько производителей 21,9 28,4 32,0 Аназалес Анастрозол Еско Фарма 1,0 8,3 29,3 Бикалутамид канон Бикалутамид Канонфарма продакшн 17,7 21,1 29,3 Источник: AlphaRM

В госзакупках основная масса средств идет на противоопухолевые препараты, в 2020 году на них потрачено 172,8 млрд руб., на противоопухолевые гормональные – 16 млрд руб.

Елена Калиновская

pharmvestnik