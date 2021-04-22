«Фармасинтез» участвует в формировании повестки ПМЭФ

Представители компании «Фармасинтез» 20 апреля приняли участие в круглом столе по лекарственной безопасности, организованный Фондом Росконгресс для формирования повестки для предстоящего форума «Лекарственная безопасность». Он пройдет в стартовый день XXIV Петербургского международного экономического форума — 2 июня.

Круглый стол прошел при активной поддержке подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности Комитета государственной Думы РФ по охране здоровья в лице Александра Петрова. Вице-президент по связям с государственными органами АО «Фармасинтез» Олег Астафуров, выступил с инициативой к ГД РФ совместно с регуляторами, представителями науки и бизнеса по активному включению в процесс разработки пакета государственных нормативных актов, направленных на развитие инновационной фарминдустрии и преодолению критической зависимости РФ от импорта фармацевтических субстанций.

Эти нормативные акты должны стать основой четкой стратегии развития отечественной фармотрасли, которая позволит в краткие сроки – к 2030 году — достичь качественно иного уровня лекбезопасности России.

Критерием успешности такой стратегии должно стать вхождение не менее пяти отечественных фармпроизводителей в ТОП-100 мировых фармкомпаний в ближайшие 10–15 лет.

gxpnews