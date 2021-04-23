Valneva начала III фазу испытаний инактивированной вакцины от COVID-19

Франко-австрийская компания Valneva приступила к заключительному этапу испытаний своей вакцины от коронавируса, сообщает фармпроизводитель.

«Valneva … объявляет о начале определяющей III фазы клинических испытаний своей инактивированной адъювантной кандидатной вакцины от COVID-19 — VLA2001», — говорится в опубликованном в среду заявлении компании.

Препарат от Valneva в ходе исследования планируется сравнить с вакциной Vaxzevria производства британско-шведской AstraZeneca. В испытаниях поучаствуют около 4 тыс. человек, все они получат две дозы VLA2001.

Исполнительный директор Valneva Томас Лингельбах отметил, что препарат компании является «единственной инактивированной кандидатной вакциной против COVID-19, которая проходит клинические испытания в Европе». Если III фаза испытаний пройдет успешно, компания планирует подать заявку на регистрацию препарата к осени.

Ранее Valneva заключила соглашение с правительством Великобритании о поставке 100 млн доз вакцины в 2021-2022 годах в случае успеха клинических испытаний. Еще 90 млн доз могут быть поставлены в период с 2023 по 2025 годы. В конце января Великобритания начала производить вакцину Valneva на территории Шотландии.

gxpnews