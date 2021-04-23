Pfizer обнаружила поддельные вакцины в холодильнике для пива

Pfizer сообщила, что подтвердила случаи подделок вакцин против COVID-19 в Мексике и Польше, сообщает The Wall Street Journal. Компания изучила препараты, которые были конфискованы властями обеих стран.

В Мексике в одной из клиник поддельную вакцину получили около 80 человек. Цена одной дозы составляла 1 тыс. долл. Власти страны сообщили, что у препаратов были сфабрикованные номера партий и неверный срок годности, они были обнаружены в холодильнике для пива. Инъекции не оказывали влияние на здоровье пациентов, но не обеспечивали никакой защиты от COVID-19.

Польские поддельные вакцины были обнаружены в частной квартире. По заявлениям местных властей, их не успели никому ввести. Pfizer сообщила, что жидкость в конфискованных флаконах была косметическим средством, скорее всего кремом от морщин.

«Мы осознаем, что в такой обстановке, создаваемой простотой и удобством онлайн-торговли, и анонимностью, которую предоставляет интернет, будет расти популярность мошенничества, контрафактной и другой незаконной деятельности, связанной с вакцинами и средствами лечения COVID-19», — рассказал ABC News представитель Pfizer.

Глава отдела глобальной безопасности Pfizer Лев Кубяк сообщил, что мошенничество подпитывает нехватка вакцин и растущая потребность в них. «У нас очень ограниченное предложение, и оно будет увеличиваться по мере того, как мы будем наращивать объемы производства, и другие компании будут заходить на вакцинный рынок. Но тем временем у преступников появляются прекрасные возможности», — сказал он Wall Street Journal.

«ФВ» сообщал, что в марте количество объявлений о продаже вакцин «Спутник V», AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm в даркнете выросло до 1,2 тыс. Стоимость одной дозы колеблется от 500 до 1 тыс. долл. Так, доза AstraZeneca стоит 500 долл., а «Спутник V», Johnson & Johnson и Sinopharm – 600 долл.

Николай Соколов

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