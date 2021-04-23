Минздрав предложит правительству расширить перечень препаратов ВЗН

Комиссия по формированию лекарственных перечней Минздрава рекомендовала расширить перечень ЖНВЛП на пять МНН, а перечень лекарств, закупаемых по программе 14 ВЗН, ­– на три МНН. Лекарства войдут в списки с 2022 года после одобрения правительством.

На заседании Комиссии по формированию лекарственных перечней Минздрава принято решение рекомендовать правительству расширить перечень ЖНВЛП на пять МНН Два из них также решено включить в перечень 14 ВЗН, еще одно МНН, рекомендованное по включению в программу, в ЖНВЛП уже присутствует, передает корреспондент «ФВ».

В перечень ЖНВЛП с 2021 году могут войти препарат для лечения гемофилии эфмороктоког альфа, комбинированные лекарства для больных с ВИЧ доравирин+ламивудин+тенофовир и биктегравир+тенофовир алафенамид+эмтрицитабин, противоопухолевый препарат акалабрутиниб и таблетки иммунодепрессивного лекарства кладрибин.

Два препарата – эфмороктоког альфа и кладрибин – также рекомендованы к включению в программу 14 ВЗН. Еще одно МНН – иксазониб, которое может быть включено в программу в перечне ЖНВЛП уже есть.

Многие производители пошли на значительное снижение цены препарата для включения его в перечни. Так, представитель шведской компании Sobi, выпускающей эфмороктоког альфа, прямо на заседании предложил снизить цену. Изначально для России была установлена цена 12,93 руб. за единицу. При этом замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев отметил, что минимальная среди референтных стран составляет 52 руб. за единицу в Венгрии. В ходе обсуждения Sobi согласилась на снижение до 11,25 руб. за единицу.

MSD планирует поставлять в Россию доравирин+ламивудин+тенофовир (ТН «Делстриго») по цене 11 тыс. руб. за упаковку, в то время как минимальная цена из референтных стран во Франции составляет 35 тыс. руб.

Часть заявок на заседании отклонено. В ЖНВЛП не стали включать фампридин, применяемый для пациентов с рассеянным склерозом, а также гиполипидемическое средство эзетимиб. С этим лекарством произошел казус. Заявку подал производитель дженерика «Акрихин» и предложил цену 1200 руб. за упаковку. При этом, по словам Нижегородцева, дженерики на рынке продаются по цене 400-450 руб. за упаковку.

Представитель «Акрихина» рассказал, что свою цену они рассчитали по стоимости оригинального препарата, отняв от нее 30%, это среднее снижение цены дженерика по сравнению с оригинальным лекарством.

Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин рассказал, что другие производители дженерика «Северная звезда» и «Атолл» против включения лекарства в ЖНВЛП. По его словам, они продолжат выпускать лекарство по существующей более низкой цене, которая обусловлена небольшим сроком хранения препарата.

Несмотря на то, что по мнению комиссии препарат должен быть включен в ЖНВЛП, так как применяется в клинической практике для облегчения его госзакупок, заявка «Акрихина» не была удовлетворена.

Комиссии по формированию лекарственных перечней также отклонила предложение Orion Pharma о включении препарата с МНН декстроза+калия хлорид+натрия хлорид+натрия цитрат (ТН «Регидрон») в минимальный аптечный ассортимент лекарств.

Не было удовлетворено заявление Gedeon Richter об исключении из ЖНВЛП таблеток препарата с МНН калия аспарагинат и магния аспарагинат (ТН «Панангин»), а также компании Adamed об исключении ко-тримоксазола в таблетках (ТН «Бисептол»).

В начале 2021 года Комиссия рекомендовала к включению в ЖНВЛП еще семи препаратов, один из которых предложен также к включению в ВЗН.

Елена Калиновская

pharmvestnik