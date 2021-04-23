Bharat Biotech опубликовала результаты эффективности вакцины COVAXIN

Индийская биотехнологическая компания Bharat Biotech и Индийский совет по медицинским исследованиям (ICMR) объявили о промежуточных результатах фазы III испытаний вакцины от COVID-19 COVAXIN. Препарат продемонстрировал эффективность в 78% случаев легкой, средней и тяжелой форм заболевания COVID-19.

Эффективность против только тяжелой формы заболевания составила 100%. Вакцина смогла снизить число госпитализаций. Эффективность против бессимптомного течения инфекции составила 70%. Компания подчеркнула, что это свидетельствует о снижении передачи вируса между реципиентами COVAXIN. Окончательные результаты о безопасности и эффективности препарата появятся в июне.

После публикации данных участники из группы плацебо получили право на прививку настоящей вакциной.

Промежуточный анализ данных исследования проводился через две недели после получения пациентами второй дозы вакцины и был основан на 127 случаях симптоматического заболевания COVID-19, хотя изначально планировалось довести количество зараженных до 87 человек. На это повлиял неожиданный всплеск заболеваемости в Индии.

В последней фазе испытания приняли участие 25 800 участников в возрасте от 18 до 98 лет, 10% из которых – пожилые люди, которым уже исполнилось больше 60 лет.

COVAXIN относится к группе цельновирионных инактивированных вакцин. Их изготавливают путем лиофилизированного высушивания (при низкой температуре в условиях вакуума), нагревания или обработки химическими веществами (формалином, формальдегидом).

Они содержат мертвый вирус, неспособный заразить людей. Его роль заключается в том, чтобы дать команду иммунной системе создать защитную реакцию против новой инфекции. Разработка и исследования были профинансированы ICMR, в связи с чем проект был назван государственно-частным партнерством в области общественного здравоохранения.

Производитель публикует промежуточные результаты исследований уже во второй раз. В первый раз индийская вакцина

продемонстрировала более высокую эффективность – 81%. Данные были основаны на 43 случаях заражения коронавирусом среди участников.

Индия переживает беспрецедентный рост заболеваемости COVID-19. За последние сутки здесь зарегистрировано самое большое количество случаев заражения за один день – 314 835 человек, сообщает Reuters.

Фото: facebook.com/bharatbiotech

Владимир Заболотских

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