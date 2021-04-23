Четыре представителя фармотрасли вошли в рейтинг Forbes 200 богатейших российских бизнесменов

Владимир Евтушенков, Виктор Харитонин, Алексей Репик и Вадим Якунин вошли в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

В рейтинг Forbes включены 200 самых богатых бизнесменов России, нижняя планка рейтинга — состояние 550 млн долл. Этим критериям соответствуют четыре бизнесмена, имеющие активы в фармотрасли:

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков (41 место), состояние 3400 млн долл. Фармацевтический актив – «Биннофарм Групп»;

(41 место), состояние 3400 млн долл. Фармацевтический актив – «Биннофарм Групп»; Председатель совета директоров ПАО «Фармстандарт» Виктор Харитонин (45 место), состояние 3400 млн долл.;

Председатель совета директоров АО «Р-Фарм» Алексей Репик (57 место), состояние 2600 млн долл.;

Председатель совета директоров ПАО «Протек» Вадим Якунин (123 место), состояние 1000 млн долл.

Приведенные в рейтинге сведения — экспертная и журналистская оценка совокупного объема владения собственностью указанными лицами. Эта информация неофициальная и может быть использована только в частном порядке, отмечают составители рейтинга.

Приводимая оценка состояния предпринимателя — это стоимость принадлежащих ему активов (акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости), а также личного имущества и др. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом ставшими объектом купли-продажи. Российские предприниматели часто записывают акции своих компаний на близких родственников. Учитывая это, Forbes приписывает все активы, какими распоряжается семья предпринимателя, главе семейства, если родственники не являются руководителями компаний, совладельцами которых являются.

Елена Сидорова

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