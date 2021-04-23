«Акрихин» запустил информационный портал для врачей-офтальмологов

Компания «Акрихин» запустила ресурс, который позволит медицинским специалистам получать дополнительную информационную поддержку по актуальным темам и вопросам в своей области.

Портал содержит статьи, вебинары, подготовленные специально для профессиональной аудитории, анонсы предстоящих событий, и контент регулярно будет пополняться, обещают в компании.

Создание такой платформы направлено на удовлетворение потребности целевой аудитории – врачей-офтальмологов в получении актуальной профессиональной информации, отметили в компании.

«В 2020 году «Акрихин» открыл новое терапевтическое направление, выпустив линейку современных средств для терапии глазных болезней, – сообщила руководитель направления «Офтальмология» Нодира Максумова. – Сегодня мы имеем сильный портфель офтальмологических препаратов и не перестаем развиваться. Отвечать потребностям пациентов и врачей – главный приоритет нашей деятельности. Поэтому предлагаем специалистам воспользоваться возможностью и получать актуальную информацию с помощью нашей новой платформы, совершенствовать свои знания и применять их на практике».

В прошлом году компания реализовала охватный образовательный проект ОфтальмоФорум «Свежий взгляд», посвященный проблемам глаукомы и оптической когерентной томографии. В рамках форума ведущие эксперты и ученые России провели онлайн-лекции и практические семинары, разобрали клинические случаи и ответили на множество вопросов. В мероприятиях форума приняли участие свыше 4 тыс. специалистов.

Портал доступен для всех медицинских работников, но главным образом будет интересен именно врачам-офтальмологам, подчеркнули в компании.

Материал партнера: «Акрихин»

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