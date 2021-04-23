ЕС будет судиться с AstraZeneca по поводу невыполнения условий соглашения о поставках вакцин

Европейский союз (ЕС) собирается начать судебное разбирательство в отношении производителя вакцин AstraZeneca. Компания не смогла поставить указанное в соглашении количество вакцин от COVID-19.

Европейская комиссия ведет подготовку к началу судебного дела в отношении британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом пишет издательство Politico, получившее информацию от пяти дипломатов Европейского союза (ЕС).

Этот вопрос был поднят на совещании послов стран-членов ЕС, в ходе которого большинство европейских государств заявили, что поддерживают идею о подаче иска в отношении производителя вакцин от COVID-19. Компания обвиняется в неспособности выполнить условия заключенного договора о поставках.

Один из дипломатов пояснил, что таким образом блок стремится обязать AstraZeneca предоставить количество доз, указанное в ее соглашении с ЕС.

Известно, что в конце этой недели истекает срок, в течение которого производитель должен был поставить обещанные вакцины. По его окончании страны ЕС подпишут соглашение о начале судебного разбирательства.

Нападки на компанию со стороны ЕС начались еще в январе после того, как AstraZeneca заявила, что она не сможет предоставить обговоренное количество доз противоковидного препарата. К концу первого квартала производитель поставил 30 млн из 100 млн доз в страны ЕС. Нехватка вакцин стала серьезным препятствием для проведения кампаний по иммунизации европейского населения

По прогнозам компании, к концу второго квартала этого года она сможет поставить около 70 млн доз вакцины. Однако в контракте указывалось, что она отправит в ЕС к этому времени 300 млн доз.

Владимир Заболотских

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