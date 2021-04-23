РФПИ сообщил о договоренности с Minapharm о производстве «Спутник V» в Египте

РФПИ, египетская компания Minapharm и его берлинская дочерняя компания ProBioGen AG объявили о соглашении по производству более 40 млн доз в год вакцины «Спутник V». Внедрение технологии ожидается в III квартале 2021 года.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), египетский Minapharm и его берлинская дочерняя компания ProBioGen AG объявили о соглашении по производству более 40 млн доз вакцины «Cпутник V» в год на предприятии Minapharm в Каире для глобального распространения, сообщает РФПИ.

«Стороны намерены немедленно приступить к передаче технологий. Внедрение вакцины ожидается в III квартале 2021 года», – отмечается в сообщении. ProBioGen AG намерена оптимизировать процессы для дальнейшего увеличения масштабов производств.

«Cпутник V» зарегистрирован в 61 стране мира с общим населением более 3 млрд человек.

20 марта стало известно о том, что в Аргентине местная фармкомпания Laboratorios Richmond SACIF выпустила первую партию вакцины «Спутник V». Планируется, что массовое производство препарата начнется в июне.

В середине апреля РФПИ и южнокорейские компании GL Rapha и ISU ABXIS подписали соглашение о передаче технологий и производстве вакцины «Спутник V» в Южной Корее. Пилотное производство вакцины на предприятии ISU ABXIS запланировано на конец апреля.

Также достигнута договоренность с Hualan Biological Bacterin Inc. о производстве в Китае более 100 млн доз в год российской вакцины.

Елена Сидорова

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