«Курскмедстекло» вложит 100 млн рублей в модернизацию производства МИ из стекла Минздрав отменил регистрацию оригинального препарата для лечения хронического гепатита » На испортившем 15 млн вакцин J&J заводе могли повредить еще больше препаратов В конце марта производственная ошибка на заводе Emergent BioSolutions привела к порче 15 млн вакцин J&J. Теперь FDA полагает, что на заводе могли испортить еще больше вакцин, поскольку компания не исправила производственные проблемы. Американское FDA заявило, что производящая вакцины компания Emergent BioSolutions могла испортить еще больше препаратов на своем заводе в США, пишет The New York Times. В конце марта рабочие завода Emergent совершили ряд ошибок, которые привели к порче 15 млн вакцин Johnson & Johnson. FDA полагает, что компания не провела полного расследования этого инцидента, а также указала на проблемы с процедурами дезинфекции, расположением завода, использованием сырья и компетентностью рабочих. По словам регулятора, это означает, что другие партии вакцины также могут быть испорчены. «Нет никаких гарантий, что другие партии не подвергались перекрестному заражению», — говорится в 12-страничном отчете FDA. Emergent заявила в ответ, что «хотя нас всегда огорчает наличие недостатков на наших производственных мощностях или в процессах, они исправимы, и мы предпримем срочные меры, чтобы их поправить». Первые 15 млн доз были испорчены из-за ошибки рабочих, которые случайно смешали ингредиенты вакцин компаний AstraZeneca и J&J. В итоге компания приостановила функционирование завода на то время, пока проходит инспекция FDA, пишет The New York Times. Вчера, 21 апреля, «ФВ» писал о том, что Emergent BioSolutions могла получить контракт на производство вакцин J&J и AstraZeneca из-за близких контактов консультанта компании с администрацией экс-президента США Трампа. Это дело расследуется на уровне американского конгресса. «Мы расследуем сообщения о том, что Emergent получила многомиллионные контракты на производство вакцин против коронавируса, несмотря на задокументированные факты плохой подготовки персонала и проблем с контролем качества», — указали конгрессмены в письме к руководителям Emergent, потребовав у них данные о федеральных контрактах компании, а также инспекциях и аудитах ее объектов. Николай Соколов

pharmvestnik