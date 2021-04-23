«Курскмедстекло» вложит 100 млн рублей в модернизацию производства МИ из стекла

Производитель медизделий из стекла АО «Курскмедстекло» инвестирует 100 млн рублей в модернизацию производства и техническое перевооружение компании в 2021 году. Планируемые показатели производства не раскрываются, в 2020 году компания выпустила продукции на 355 млн рублей. Производитель медизделий из стекла АО «Курскмедстекло» инвестирует 100 млн рублей в модернизацию производства и техническое перевооружение компании в 2021 году. Планируемые показатели производства не раскрываются, в 2020 году компания выпустила продукции на 355 млн рублей.

Завод специализируется на выпуске стеклянных ампул и трубок медицинского назначения. В 2020 году на предприятии планировали выпустить 650 млн ампул разной номинальной вместимости.

В 2018 году в предприятие вложили 127,1 млн рублей, большая часть – на модернизацию стекловаренной сети и сопутствующее оборудование, в 2019 году – еще 49 млн рублей. Тогда предполагалось, что инвестиции пойдут на новую упаковочную линию итальянского производства для упаковки стеклянных трубок в полиэтилен для длительного хранения.

«Курскмедстекло» – одно из старейших предприятий с полным циклом производства медизделий, от варки стекла до изготовления и реализации продукции.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Курсмедстекло» зарегистрировано в 1993 году, 98,57% акций владеет ООО «Биовитрум», которую возглавляет Борис Шахов, а ее контрольный пакет находится во владении UMLIM s.r.o. со штаб-квартирой в Братиславе. В 2020 году компания выручила 412,7 млн рублей, чистая прибыль составила 68,2 млн рублей.