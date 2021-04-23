В Сеченовском университете начали доклинические испытания вакцины против аллергии на кошек

Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Александр Караулов сообщил о старте доклинических испытаний вакцины против аллергии на кошек. Специалисты уже получили профиль сенсибилизации и выделили наиболее значимые аллергокомпоненты. Согласно прогнозам, сделанным в 2018 году, на проведение доклинических испытаний может уйти до 3 лет, а весь процесс до вывода вакцины на рынок займет 5 лет. Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Александр Караулов сообщил о старте доклинических испытаний вакцины против аллергии на кошек. Специалисты уже получили профиль сенсибилизации и выделили наиболее значимые аллергокомпоненты. Согласно прогнозам, сделанным в 2018 году, на проведение доклинических испытаний может уйти до 3 лет, а весь процесс до вывода вакцины на рынок займет 5 лет.

«Мы готовы сейчас и уже начали – получен аллергокомпонент, получен профиль сенсибилизации, выделены наиболее значимые аллергокомпоненты, получены пептиды, отвечающие за выработку толерантности к аллергену. Завершаются последние подготовительные тесты конструируемой вакцины-кандидата. Первые доклинические испытания будут достаточно быстро проведены, подтверждена безопасность, эффективность полученного препарата», – рассказал Караулов.

О разработке вакцины против аллергии на кошек стало известно в 2018 году. Медики из Сеченовского университета совместно с коллегами из Венского медицинского университета собрали для этих целей две лаборатории в России и Австрии. Проект получил название Cats Project. Тогда специалисты отмечали, что вакцина будет защищать от всех видов аллергии на кошек (всего в науке их известно восемь). Планировалось, что препарат будут получать как дети, у которых еще не проявилась реакция, но есть предрасположенность, так и беременные женщины с таким видом аллергии.

«Вакцина состоит из рекомбинантных протеинов. Это не протеины кошек, а искусственно созданные, рекомбинантные антигены. Мы снизили их аллергическую активность, чтобы пациенты могли легче переносить вакцинацию», – рассказывал тогда один из руководителей проекта, директор Института патофизиологии и аллергологии Венского медицинского университета Рудольф Валента.

По состоянию на 2018 год в России аллергия на кошек в явном или потенциальном виде была отмечена у 50% детей. Прививка, по задумке создателей, поможет предотвратить аллергию и выработать у пациента защитные антитела, которые будут препятствовать развитию заболевания. Всероссийский центр изучения общественного мнения в 2019 году также представил данные опроса о том, что чаще всего вызывает аллергию у россиян. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек. Тогда каждый десятый респондент (12%) рассказал об аллергии на шерсть домашних животных.

В декабре 2020 года Рудольф Валента сообщил, что прививка от аллергии на кошек может помочь и людям с аллергией на собак благодаря тому, что некоторые аллергены имеют «кросс-реактивность – похожую структуру». При этом руководитель проекта назвал разработку вакцины от аллергии на собак сложной «в силу особенностей этих белков».

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко в январе 2021 года рассказывал, что вакцина против аллергии на кошек может появиться в России в текущем году. Специалисты планируют в 2021 году завершить доклинические испытания и перейти к клиническим. В феврале 2021 года Рудольф Валента отмечал, что летом 2022 года может появиться возможность прививать участников исследования, а в 2023 году вакцина будет доступна населению, «так как регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в Евросоюзе».