Препарат «Рош» атезолизумаб улучшает выживаемость в раннем раке легкого

Онкопрепарат производства «Рош» «Тецентрик» (атезолизумаб) улучшает выживаемость без рецидива заболевания в раннем раке легкого. Это показало базовое исследование III фазы, сообщает компания.

В исследовании лекарственного средства в сравнении с наилучшей поддерживающей терапией достигнута первичная конечная точка, которой является выживаемость без рецидива заболевания.

«Атезолизумаб показал статистически значимые улучшения показателя выживаемости без рецидива заболевания в качестве адъювантной терапии после оперативного вмешательства и химиотерапии во всех рандомизированных популяциях пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) II-IIIA стадии. Выраженность благоприятного эффекта в отношении выживаемости без рецидива заболевания была особенно очевидна в популяции с положительным статусом экспрессии PD-L1», — говорится в сообщении «Рош»

Далее специалисты намерены продолжать наблюдение за пациентами с целью проведения анализа показателя выживаемости без рецидива в популяции всех онкобольных, прошедших рандомизацию (intent-to-treat, ITT), в которой на момент промежуточного анализа целевой уровень не был достигнут, а также анализа данных общей выживаемости (ОВ).

По данным компании, безопасность атезолизумаба соответствовала уже известному профилю безопасности; новых сигналов со стороны безопасности выявлено не было. Результаты исследования IMpower010 будут представлены на одной из предстоящих медицинских конференций и поданы в регуляторные органы по всему миру, включая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

«Эти промежуточные результаты позволяют говорить о препарате атезолизумаб как о первом противоопухолевом иммунотерапевтическом препарате, благодаря которому многие пациенты с резектабельным раком легкого на ранних стадиях живут дольше без рецидива заболевания», — заявил Леви Гарруэй, главный медицинский директор и руководитель глобального подразделения по разработке лекарственных препаратов «Рош». — «Мы воодушевлены тем, какие клинические преимущества использование атезолизумаба в адъювантном режиме может принести пациентам с раком легкого, в особенности с положительным статусом экспрессии белка PD-L1. Мы подадим данные исследования в регуляторные органы как можно быстрее».

Ранее атезолизумаб уже демонстрировал клинически значимое преимущество в терапии различных видов рака легкого; на данный момент он зарегистрирован в пяти показаниях по всему миру. Этот препарат стал первой одобренной противопухолевой иммунотерапией в первой линии лечения взрослых пациентов с распространенным мелкоклеточным раком легкого (МРЛ) в комбинации с карбоплатином и этопозидом (химиотерапией). Кроме того, атезолизумаб одобрен к применению в четырех показаниях в лечении НМРЛ – как в виде монотерапии, так и в комбинации с таргетными препаратами и/или химиотерапией. Компания «Рош» намерена продолжить программу клинических исследований препарата

Атезолизумаб представляет собой моноклональное антитело, направленное на взаимодействие с белком под названием PD-L1. Связываясь с PD-L1, экспрессируемым на опухолевых и на инфильтрирующих опухоль иммунных клетках, атезолизумаб предотвращает взаимодействие PD-L1 с PD-1 и B7.1. Блокируя PD-L1, атезолизумаб нормализует активацию Т-клеток. Он зарегистрирован в Европейском Союзе, США, России и в других странах мира как в виде монотерапии, так и в комбинации с таргетной терапией и/или химиотерапией при различных формах немелкоклеточного и мелкоклеточного рака легкого, метастатического уротелиального рака, при PD-L1-позитивном метастатическом тройном негативном раке молочной железы и гепатоцеллюлярной карциноме. В России атезолизумаб зарегистрирован для применения в комбинации с препаратами кобиметиниб (торговое наименование «Котеллик») и вемурафениб (торговое наименование «Зелбораф») в лечении распространенной меланомы с положительным статусом по мутациям BRAF V600.

gxpnews