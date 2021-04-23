Минздрав России отменил регистрацию 22 препаратов и 4 фармсубстанций

Министерство здравоохранения России отменило регистрацию 22 препаратов и четырех фармсубстанций, у одного лекарственного средства нет аналогов в России – это «Альвеско» (циклесонид) производства «АстраЗенека АБ» (Швеция) и «Такеда ГмбХ» (Германия). Средство предназначено для лечения бронхиальной астмы.

Кроме того, государственной регистрации лишились:

— «Себиво» (телбивудин), производства «Биокад». Владельцем РУ является «Новартис Фарма АГ» (Швейцария). Препарат применяется в лечение гепатита B;

— «Энафарм-Н» — таблетки 25 мг + 10 мг; выпускает препарат российская компания «Фармакор Продакшн». Является комбинированным антигипертензивным лексредством, в состав которого входит эналаприла малеат и гидрохлоротиазид. Применяется в терапии артериальной гипертензии;

— «Лоперамид» (лоперамид) — таблетки 2 мг; препарат компании «Фармакор Продакшн». Противодиарейное средство;

— Элефлокс (левофлоксацин) — раствор для инфузий 500 мг/ 100 мл; производит лексредство индийская компания «Алкон Парэнтэрал (и) Лимитед», держателем регудостоверения является компания «Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд» (Индия). Это антибактериальный препарат;

— «Цифран» (ципрофлоксацин) — раствор для инфузий 2 мг/мл; производителем и держателем регудостоверения являются те же самые компании, что и в предыдущем пункте. Относится к антибактериальным препаратам группы фторхинолонов;

— «Заноцин» (офлоксацин) — раствор для инфузий 200 мг/ 100 мл; снова производитель индийская компания «Алкон Парэнтэрал (и) Лимитед», а держатель регудостоверения — «Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд» из Индии. Антибактериальный препарат группы фторхинолонов;

— «Циталифт» (циталопрам) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг и 40 мг; выпускается компанией «Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд». Антидепрессант;

— «Фозинотек» (фозиноприл) — таблетки 10 мг и 20 мг; опять же производитель «Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд». Это ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (ингибитор АПФ);

— «Флекситал» (пентоксифиллин) — концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл; и снова производитель «Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд». Лексредство является ангиопротектором, применяется при нарушении периферического кровообращения, обусловленные атеросклерозом, сахарным диабетом и другими заболеваниями;

— «Сизодон-Сан» (рисперидон) — таблетки, покрытые оболочкой 1 мг, 2 мг, 3 мг и 4 мг; это уже четвёртый препарат компании «Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд». Антипсихотический препарат (нейролептик);

— «Сенорм» (галоперидол) — раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл; пятый препарат компании «Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд». Антипсихотический препарат (нейролептик);

— «Клопилет» (клопидогрел) — таблетки покрытые пленочной оболочкой 75 мг; это шестое лексредство компании «Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд». Антиагрегантное средство, применяется в качестве вторичной профилактики атеротромботических осложнений;

— «Анастрозол Сан» (анастрозол) — таблетки покрытые пленочной оболочкой 1 мг; седьмой препарат индийской компании «Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд». Это противоопухолевое средство;

— «Сульперазон» (цефоперазон + сульбактам) — порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1г + 1г; производится препарат в Италии компанией «Хаупт Фарма Латина С.р.л», а держателем регистрационного удостоверения является компания «Пфайзер» из США. Антибиотик широкого спектра действия;

— Иммуноглобулин человека нормальный (иммуноглобулин человека нормальный) — раствор для внутримышечного введения; производится Свердловской областной станцией переливания крови. Относится к иммунологическим препаратам, применяется для профилактики гепатита А, кори, коклюша, менингококковой инфекции, полиомиелита, гриппа;

— «Натрия хлорид» (натрия хлорид) — раствор для инфузий изотонический 9 мг/мл; производит его Станция переливания крови №2 «Сангвис» Свердловской области. Препарат для регидратации и дезинтоксикации для парентерального применения;

— Натрия хлорид (натрия хлорид) — раствор 0,9%;

— Бетаферон (интерферон) — лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 9.6 млн МЕ; производится в Германии компанией «Байер АГ». Препарат применяется при рассеянном склерозе;

— «Амлодипин-Периндоприл-Рихтер» (амлодипин + периндоприл) — таблетки 5 мг+4 мг, 5 мг+8 мг, 10 мг+4 мг, 10 мг+8 мг; выпускаться препарат может на польской, венгерской и российской площадках «Гедеон Рихтер». Комбинированный гипотензивный препарат;

— «Альвеско» (циклесонид) — аэрозоль для ингаляций дозированный 40, 80, 160 мкг/доза; выпускаться может в площадке «АстраЗенека» в Швеции или «Такеда ГмбХ» в Германии. Является глюкокортикостероидом для местного применения, назначается при бронхиальной астме;

— «Алендронат Плива» (алендроновая кислота) — таблетки 70 мг; производится в Хорватии на предприятии «Плива Хрватска д.о.о.». Ингибитор костной резорбции при остеопорозе;

— «5-НОК» (нитроксолин) — таблетки покрытые оболочкой 50 мг; выпускается в Словении на заводе «Лек д.д.», а держателем регудостоверения является также словенская компания «Сандоз». Является антибактериальным препаратом, уроантисептиком.

Фармсубстанции:

— «Эрготамина тартрат» (эрготамин) — субстанция; производится российской компанией «Фармцентр ВИЛАР»;

— «Тизанидина гидрохлорид» (тизанидин) — субстанция-порошок производства швейцарской компании «Новартис Фарма АГ»;

— «Микофенолат натрия» (микофеноловая кислота) — субстанция-порошок; выпускается «Новартис Фарма АГ»;

— Сакубитрила и валсартана гидратный комплекс натриевых солей (Валсартан+Сакубитрил) —субстанция-порошок, производимая компанией «Новартис Фарма АГ».

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