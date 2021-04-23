Врачи и пациентские организации оценили нехватку онкогематологических препаратов в регионах

Участники «круглого стола» по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями рассказали о дефиците девяти препаратов в разрезе регионов. Не хватает лекарств в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Свердловской, Новосибирской, Калининградской, Омской и Калужской областях. Кроме того, как считают врачи и представители пациентских организаций, необходимо обновить перечень лекарств, финансируемых за счет программы высокозатратных нозологий («14 ВЗН»). Участники «круглого стола» по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями рассказали о дефиците девяти препаратов в разрезе регионов. Не хватает лекарств в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Свердловской, Новосибирской, Калининградской, Омской и Калужской областях. Кроме того, как считают врачи и представители пациентских организаций, необходимо обновить перечень лекарств, финансируемых за счет программы высокозатратных нозологий («14 ВЗН»).

По данным «Движения против рака», с начала 2020 года по I квартал 2021-го поступило 3 195 обращений из 76 регионов о нехватке лекарств, а в 378 из них говорилось о дефиците онкогематологических препаратов. В Свердловской, Ленинградской, Новосибирской областях и Санкт-Петербурге не хватает брентуксимаба ведотина (Адцетриса от Takeda), в Санкт-Петербурге также жалуются на дефицит деносумаба (Пролиа или Эксджива от Amgen).

В Московской области отмечается дефицит леналидомида (Ревлимида от Celgene) и ибрутиниба (Имбрувика от Johnson&Johnson). В Калужской области не хватает бортезомиба (в России его производят «Канонфарма Продакшн», «Верофарм», «Фарм-Синтез», «Фармасинтез-Норд», «Рафарма» и «Натива»). О нехватке даратумумаба (Дарзалекса от Johnson&Johnson) говорят и пациенты в Калининградской области, а в Омской области отмечается нехватка ритуксимаба (Мабтера от Roche). Все эти препараты входят в перечень ЖНВЛП. Бортезомиб, дарутумумаб, ритуксимаб, леналидомид также входят в перечень «14 ВЗН».

Врач-гематолог и заместитель директора по лечебной работе Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови ФМБА Наталья Минаева также рассказала о дефиците мелфалана (известного как Алкеран от Aspen или Мелфалан-натив от «Фармкомпания») и идарубицина (Рубида от «Верофарм» и Заведос от Pfizer), необходимых для высокодозной химиотерапии.

Лекарственная терапия в онкогематологии финансируется за счет программы «14 ВЗН», региональных бюджетов, средств системы ОМС и федерального бюджета в части высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС. Участники мероприятия отметили необходимость «реформирования» системы финансирования лечения онкогематологических забоелваний, в особенности программы «14 ВЗН». Ее номенклатура почти не обновляется. С момента запуска проекта ВЗН в 2008 году в перечне присутствуют флударабин, бортезомиб, ритуксимаб, иматиниб, несмотря на появление на рынке множества инновационных лекарств. За 12 лет онкогематологический портфель «14 ВЗН» пополнился только леналидомидом (с 2016 года) и даратумумабом (с 2020 года), с 2022 года в централизованную закупку может попасть помалидомид от Celgene.

На это указали и участники заседания, отметив, что относительно дешевые и старые препараты необходимо убрать из госпрограммы, заменив их на новые таргетные. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев уточнил, что к обеспечению выведенных из программы лекарств должны быть готовы другие источники финансирования.

Параллельно 22 апреля состоялось заседание комиссии по формированию лекарственных перечней, на котором руководитель ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ Елена Максимкина сообщила, что в ведомстве обсуждался вариант полного погружения всех онкогематологических препаратов в «14 ВЗН».

Подробнее о том, как финансируется лечение онкогематологических препаратов в России, – в исследовании Vademecum.