АнвиМакс компании «Сотекс» получил премию SmartPharma Awards

АнвиМакс стал победителем фармацевтической премии SmartPharmaAwards 2021 в номинации «Выбор фармацевта: Комплексное лечение гриппа и ОРВИ с широким спектром терапевтических эффектов».

Фармацевтическая премия SmartPharma Awards существует с 2018 года. Победителей в ней выбирают специалисты аптечного дела – люди, которые каждый день работают с лекарствами – заведующие аптеками, провизоры, фармацевты, первостольники. Участие в голосовании SmartPharma Awards 2021 приняли более 28 тысяч представителей профессионального сообщества.

Среди комбинированных средств для терапии гриппа и ОРВИ фармацетвы выбрали препарат АнвиМакс®, поскольку это комплексное средство, способное оказывать противовирусное, жаропонижающее, интерфероногенное, обезболивающее, антигистаминное и ангиопротекторное действие.1

1. Инструкция ЛП-001747.

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