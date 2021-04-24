Фармпроизводители просят ускорить предоставление доступа к сведениям о движении их препаратов

Новый отчет о выведении лекарств из оборота должен появиться в промышленном контуре системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) к 1 июля этого года. Фармпроизводители ждут его с момента старта проекта маркировки.

Фармпроизводители ждут решений правительства по предоставлению им доступа к данным о движении препаратов. Сведения, которые они получают сейчас, представляют мало ценности. Об этом говорилось в ходе сессии «Маркировка лекарственных препаратов в России: первые результаты и дальнейшее развитие системы» 23 апреля, в рамках Форума лидеров фармацевтического рынка (организатор Advantix Pharma), передает корреспондент «ФВ».

Каковы ожидания производителей

Когда систему маркировки лекарств презентовали участникам рынка, то говорили, что она поможет бороться с «переливами», фальсификатом и контрафактом, а также позволит проследить весь путь движения препаратов до конечного потребителя, что сделает планирование более оперативным и точным. Однако до сих пор обе функции не реализованы в полном объеме. В ходе дискуссии представители ЦРПТ затруднились ответить, сколько контрафактных и фальсифицированных лекарств помогла «отфильтровать» система.

Что касается второго вопроса, то он «не в то окошко», заявил генеральный директор ЦРПТ Дмитрий Алхазов.

«Мы здесь ничего не решаем, – заявил Алхазов. – Все вопросы, связанные с оборотом данных системы, будут решаться правительством. То, что коллеги посчитают сделать публичным, то мы и реализуем в виде отчетов. Не оператор решает, какие данные кому отдавать».

Какова реальность

Когда вводился уведомительный режим работы СМДЛП, производители предупреждали, что есть опасность нарушения целостности данных, напомнил директор по экономической безопасности компании «Герофарм» Андрей Ахантьев.

«Пока была возможность доступа к отчетам, до февраля этого года, мы видели «серые пятна» в движении товара, которые действительно не были учтены в системе, – продолжил спикер. – С февраля выгрузка данных через api прекратилась, и с марта мы даже в личный кабинет вручную не могли выгрузить какие-либо отчеты, даже агрегированные отчеты по сериям. Оператор ответил, что это было сделано по рекомендации регулятора».

В апреле вышел новый релиз промышленного контура, в котором производителям стал доступен «Отчет по остаткам лекарственных препаратов».

«Это вселяет надежду на то, что отчеты, в которых мы заинтересованы, появятся», – признал Ахантьев. «Герофарм» потестировал использование тех сведений, которые он имеет сегодня.

«Во-первых, данные можно выгрузить по одной серии, обязательно нужно вводить и GTIN, и серию, – рассказал спикер. – Автоматической выгрузки, естественно, нет. И сроки ее внедрения пока непонятны. Поэтому применимость отчета очень ограничена. Движение товара отследить очень сложно. Служба техподдержки оператора рекомендовала отслеживать это каждый день, но это, с одной стороны, очень трудозатратно, а с другой – будет излишне нагружать систему».

По его словам, в этой ситуации в движении товара по-прежнему останутся «серые пятна», которые неизбежны, когда собственник меняется в течение одного дня.

«Пока что отсутствует информация о выведении товара из оборота, – резюмировал Ахантьев. — Вроде бы ожидается новый отчет, как сказали нам на заседании рабочей подгруппы (по маркировке при Росздравнадзоре) позавчера. Готовность – 1 июля».

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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