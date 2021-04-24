Сенаторы одобрили закон о регулировании в сфере обращения медизделий

Сенаторы одобрили закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статьи 12 и 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Документ гармонизирует российское законодательство с правом Евразийского экономического союза. Документом вводится отдельное регулирование применения незарегистрированных медицинских изделий для некоторых видов диагностики (например, орфанных и онкологических заболеваний), что востребовано в связи с персонализацией медицины.

Устраняется правовой пробел возможности применения в медицинской практике изделий, у которых истек срок действия регистрационных удостоверений, но не истек срок службы (срок годности) такого медизделия.

Предусмотрена отмена лицензирования производства медтехники, но сохраняется режим лицензирования технического обслуживания медицинских изделий.

Елена Сидорова

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