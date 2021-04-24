«Акрихин» вошел в число победителей XXI конкурса «Платиновая унция»

Препарат Аквадетрим одержал победу в номинации «Препарат года» подноминации «Безрецептурный препарат» ежегодного Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». В этом году компания «Акрихин» вышла в финал сразу в пяти номинациях. Победителей премии ежегодно определяет экспертный совет, куда входят около 100 представителей фармацевтической отрасли.

«Победа в конкурсе свидетельствует о том, что деятельность компании «Акрихин» высоко ценится профессиональным сообществом, а также подтверждает актуальность и востребованность населением нашего препарата и экспертизу компании в данном направлении, – отметил президент компании «Акрихин» Денис Четвериков. – Мы открыто говорим о проблеме дефицита витамина D у россиян и активно способствуем ее решению благодаря различным образовательным проектам. Хотелось бы поблагодарить экспертный совет за голоса в пользу нашей компании. Ориентируясь на нужды пациентов и следуя своей миссии, мы ежегодно ставим перед собой новые цели, чтобы востребованные и качественные препараты становились еще более доступными людям».

Всероссийский открытый конкурс «Платиновая унция» состоялся уже в 21-й раз. Церемония объявления итогов прошла 22 апреля 2021 года.

Номинанты и победители ежегодно определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.

В этом году «Акрихин» стал победителем конкурса «Платиновая унция» в пятый раз, отметили в компании.

Материал партнера: «Акрихин»

pharmvestnik