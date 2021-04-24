COVID-19 существенно изменил состав лидеров на рынке пробиотиков и пребиотиков

В 2020 году рынок средств для нормализации кишечной микрофлоры вырос на 26%. Этот сегмент рос, по совместным подсчетам «ФВ» и AlphaRM, быстрее фармрозницы, общая выручка которой в прошлом году увеличилась на 15%. Структура лидеров рынка пробиотиков и пребиотиков значительно поменялась – в топ-3 вышел «Максилак» «Биннофарм Групп», прирост в 179% показал «Максифлор» от «СТМФарм», на 166% выросли продажи «Лактобаланса» от Unipharm.

В 2020 году в аптеках продано 54 млн упаковок пробиотиков и пребиотиков на 23 млрд руб. По сравнению с 2019 годом рынок средств для нормализации кишечной микрофлоры вырос на 17% в упаковках.

Лидеры сегмента

Одно из основных показаний пробиотиков и пребиотиков – восстановление микрофлоры кишечника, в том числе во время и после приема антибактериальных лекарственных средств. Это было особенно актуально в прошедшем году.

2020 год существенно изменил расклад сил среди продуктов – лидеров сегмента. Так, бренд «Максилак» поднялся с шестого сразу на третье место. Он стал основным драйвером этого сегмента, существенно нарастив свою долю рынка. (Холдинг «Биннофарм Групп», выпускающий «Максилак», появился на российском фармрынке в 2020 году в результате объединения фармацевтических активов АФК «Система»).

TOP15 брендов пробиотиков и пребиотиков по объему продаж в аптеках в 2020 году* Бренд Корпорация Объем продаж, млрд руб. Прирост продаж 2019/2020, % Линекс Novartis 5,1 23 Бифиформ GSK 2,0 7 Максилак Биннофарм Групп 1,9 61 Хилак форте Teva 1,9 26 Бак-сет Фармамед 1,8 44 Аципол Отисифарм 1,7 18 Энтерол Biocodex 1,2 8 Бифидумбактерин несколько производителей 1,0 12 Лактобаланс Unipharm 0,5 166 ЛББ Внешторг Фарма 0,5 26 Нормобакт Акрихин 0,5 -15 Бифистим Протек группа компаний 0,4 24 Бактистатин Stada 0,3 -6 Максифлор СТМФарм 0,3 179 Нормофлорин Бифилюкс 0,2 21 *Экспертная выборка Источник: AlphaRM

Среди других пробиотиков, показавших наибольший прирост в продажах, – «Максифлор» от «СТМФарм», который вырос на 179%, и «Лактобаланса» от Unipharm, продажи которого увеличились на 166%. Стоит отметить и аутсайдеров рейтинга: пятерку лидеров покинул «Аципол». Также в первой пятерке можно было наблюдать серьезную борьбу за сохранение мест. Так, «Бак-сет» вырос на 44% и при этом остался на пятом месте.

Пробиотики и пребиотики – особенности сегмента

В 2019 году динамика продаж в рублях была скромнее – всего +5%. При этом в упаковках рост был больше – +12%. Это может быть связано с появлением новых более дешевых брендов на рынке.

Дело в том, что рынок средств для нормализации кишечной микрофлоры за последние несколько лет кардинально изменился. В 2015 году, согласно исследованию «ФВ», большая часть таких препаратов (73%) были зарегистрированы как лекарства, а 27% были БАД. Теперь же ситуация кардинально изменилась: 92% БАД и 8% лекарств. В 2020 году на рынке обращалось всего 16 лекарственных препаратов, применяемых для нормализации кишечной микрофлоры. Иногда производители под одним брендом выпускают как лекарство, так и БАД.

БАД легче вывести рынок. Для этого достаточно найти контрактного производителя, который имеет зарегистрированный продукт на территории России. Рынок пробиотиков привлекает новых игроков: если в 2018 году в аптеках продавалось 118 брендов лекарств и БАД, то в 2019 году – уже 164, а в 2020 году – 192.

Разнообразие цен

Ценовой разброс на рынке широкий: от «Порошка Комарова» за 40 руб. до 18,6 тыс. руб. за японский препарат «Дайго». Впрочем, основная часть брендов укладывается в диапазон от 300 до 1000 руб.

Несмотря на присутствие недорогих препаратов, средняя цена, даже без учета самого дорогого БАД, высока: в 2020 году она была 737 руб.

pharmvestnik