COVID-19 существенно изменил состав лидеров на рынке пробиотиков и пребиотиков

В 2020 году рынок средств для нормализации кишечной микрофлоры вырос на 26%. Этот сегмент рос, по совместным подсчетам «ФВ» и AlphaRM, быстрее фармрозницы, общая выручка которой в прошлом году увеличилась на 15%. Структура лидеров рынка пробиотиков и пребиотиков значительно поменялась – в топ-3 вышел «Максилак» «Биннофарм Групп», прирост в 179% показал «Максифлор» от «СТМФарм», на 166% выросли продажи «Лактобаланса» от Unipharm.
В 2020 году в аптеках продано 54 млн упаковок пробиотиков и пребиотиков на 23 млрд руб. По сравнению с 2019 годом рынок средств для нормализации кишечной микрофлоры вырос на 17% в упаковках.
Лидеры сегмента
Одно из основных показаний пробиотиков и пребиотиков – восстановление микрофлоры кишечника, в том числе во время и после приема антибактериальных лекарственных средств. Это было особенно актуально в прошедшем году.
2020 год существенно изменил расклад сил среди продуктов – лидеров сегмента. Так, бренд «Максилак» поднялся с шестого сразу на третье место. Он стал основным драйвером этого сегмента, существенно нарастив свою долю рынка. (Холдинг «Биннофарм Групп», выпускающий «Максилак», появился на российском фармрынке в 2020 году в результате объединения фармацевтических активов АФК «Система»).
|TOP15 брендов пробиотиков и пребиотиков по объему продаж в аптеках в 2020 году*
|Бренд
|Корпорация
|Объем продаж, млрд руб.
|Прирост продаж 2019/2020, %
|Линекс
|Novartis
|5,1
|23
|Бифиформ
|GSK
|2,0
|7
|Максилак
|Биннофарм Групп
|1,9
|61
|Хилак форте
|Teva
|1,9
|26
|Бак-сет
|Фармамед
|1,8
|44
|Аципол
|Отисифарм
|1,7
|18
|Энтерол
|Biocodex
|1,2
|8
|Бифидумбактерин
|несколько производителей
|1,0
|12
|Лактобаланс
|Unipharm
|0,5
|166
|ЛББ
|Внешторг Фарма
|0,5
|26
|Нормобакт
|Акрихин
|0,5
|-15
|Бифистим
|Протек группа компаний
|0,4
|24
|Бактистатин
|Stada
|0,3
|-6
|Максифлор
|СТМФарм
|0,3
|179
|Нормофлорин
|Бифилюкс
|0,2
|21
|*Экспертная выборка
|Источник: AlphaRM
Среди других пробиотиков, показавших наибольший прирост в продажах, – «Максифлор» от «СТМФарм», который вырос на 179%, и «Лактобаланса» от Unipharm, продажи которого увеличились на 166%. Стоит отметить и аутсайдеров рейтинга: пятерку лидеров покинул «Аципол». Также в первой пятерке можно было наблюдать серьезную борьбу за сохранение мест. Так, «Бак-сет» вырос на 44% и при этом остался на пятом месте.
Пробиотики и пребиотики – особенности сегмента
В 2019 году динамика продаж в рублях была скромнее – всего +5%. При этом в упаковках рост был больше – +12%. Это может быть связано с появлением новых более дешевых брендов на рынке.
Дело в том, что рынок средств для нормализации кишечной микрофлоры за последние несколько лет кардинально изменился. В 2015 году, согласно исследованию «ФВ», большая часть таких препаратов (73%) были зарегистрированы как лекарства, а 27% были БАД. Теперь же ситуация кардинально изменилась: 92% БАД и 8% лекарств. В 2020 году на рынке обращалось всего 16 лекарственных препаратов, применяемых для нормализации кишечной микрофлоры. Иногда производители под одним брендом выпускают как лекарство, так и БАД.
БАД легче вывести рынок. Для этого достаточно найти контрактного производителя, который имеет зарегистрированный продукт на территории России. Рынок пробиотиков привлекает новых игроков: если в 2018 году в аптеках продавалось 118 брендов лекарств и БАД, то в 2019 году – уже 164, а в 2020 году – 192.
Разнообразие цен
Ценовой разброс на рынке широкий: от «Порошка Комарова» за 40 руб. до 18,6 тыс. руб. за японский препарат «Дайго». Впрочем, основная часть брендов укладывается в диапазон от 300 до 1000 руб.
Несмотря на присутствие недорогих препаратов, средняя цена, даже без учета самого дорогого БАД, высока: в 2020 году она была 737 руб.