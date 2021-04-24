«Перекресток» планирует заняться торговлей лекарствами в качестве агрегатора

«Перекресток» (X5 Retail Group) планирует заняться торговлей лекарствами в качестве агрегатора. Сеть уже получила фармлицензию, сообщает «Коммерсантъ». В компании рассчитывают, что к концу года правительство все же допустит агрегаторов до фармрынка.

В X5 пояснили, что компания действительно планирует заняться торговлей лекарствами и сопутствующими товарами с декабря 2021 года, но в качестве агрегатора через маркетплейс Vprok.ru, а не как аптека. К работе будут привлечены другие фармацевтические ритейлы.

Сейчас у маркетплейсов и агрегаторов нет возможности зайти на фармрынок, но в скором времени это может измениться, ранее сообщал «ФВ». Правила дистанционной торговли предполагают наличие 10 аптечных точек и владение фармацевтической лицензией не менее 1 года.

Минздрав пересмотрел документ и направил в правительство его обновленную версию. В скором времени законотворцы могут отменить требование о 10 стационарных аптеках и допустить агрегаторов до дистанционной торговли.

Согласно единому реестру лицензий Росздравнадзора, «Перекресток» получил фармлицензию в декабре 2020 года. Если агрегаторы будут допущены до фармрынка, то ничто не помешает сети начать работу с лекарствами, поскольку требование о наличии фармлицензии в течение года будет выполнено.

В 2019 году X5 Retail Group уже планировал создать маркетплейс для заказа лекарств и парафармацевтики, но проект так и не был реализован.

Фото: www.facebook.com/perekrestok

Руслан Мавлиханов

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