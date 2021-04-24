Доходы Biogen упали на 24% в I квартале этого года

Biogen опубликовала финансовые результаты I квартала 2021 года. По итогам первых трех месяцев ее доход упал на 24%. Компания надеется, что одобрение препарата против болезни Альцгеймера aducanumab поможет повысить доходы, но лекарственное средство вызывает множество споров.

Компания Biogen опубликовала финансовый отчет за I квартал 2021 года, пишет FirstWordPharma. Согласно этим данным, за первые три месяца доходы компании упали на 24%, Biogen заработала 2,7 млрд долл. по сравнению 3,53 млрд долл. за тот же период прошлого года. При этом выручка компании упала почти на 70%, с 1,4 млрд долл. в прошлом году до 410 млн в этом.

Падение продаж отмечено у множества продуктов компании. Отчисления с продаж «Окревус» упали на 26%, продажи «Спинразы» – на 8%, а продажи биоаналогов снизились на 6%. Генеральный директор компании Мишель Вунатсос заявил, что результаты компании за первый квартал «соответствуют ожиданиям», упомянув усилившуюся конкуренцию.

Он отметил, что Biogen возлагает большие надежды на препарат aducanumab. В отчете указано, что руководство компании ожидает одобрения препарата FDA к 7 июня 2021 года. «Если aducanumab будет одобрен в США, Biogen ожидает его немедленного запуска. В 2021 году выручка будет скромной, но после этого продолжит расти», – говорится в отчете.

Одобрение aducanumab стало обсуждаемой темой в последние месяцы. Так, в начале апреля «ФВ» писал, что некоммерческая организация Public Citizen обратилась к FDA с просьбой проверить сотрудничество между FDA и Biogen по aducanumab.

Public Сitizen указывает на тесное сотрудничество между FDA и Biogen, к примеру, в прошлом году они впервые в истории неврологии представили совместное заявление на заседании Консультативного комитета по препарату. По мнению организации, тесные связи между компанией и регулятором могут привести к тому, что FDA одобрит aducanumab, несмотря на спорные показатели его эффективности.

Такие сомнения выразил в прошлом году Консультативный совет экспертов FDA. До этого агенство опубликовало обзор на aducanumab, но специалисты комитета подвергли критике выводы об эффективности препарата.

«Можно привести буквально десяток различных примеров, которые заставляют усомниться в логичности приведенных доказательств», – заявил тогда профессор эпидемиологии и медицины, один из членов совета Калеб Александер. Он удивился, «каким образом FDA смогло сделать вывод о существовании реальных доказательств эффективности».

Николай Соколов

pharmvestnik