Число обращений к психологу среди сотрудников фармкомпаний выросло в 2020 году

Кадровые службы фармкомпаний за время пандемии внедрили множество инструментов по борьбе с эмоциональным выгоранием. Помимо помощи психологов, сотрудникам стали доступны онлайн-сервисы по поддержанию ментального здоровья и физической формы. «Боевой» дух поднимали и благотворительные мероприятия, которые проходили в виртуальном формате.

В 2020 году у HR-подразделений фармкомпаний появилась новая функция – поддержка сотрудников, оказавшихся в изоляции. Об этом рассказали их руководители в ходе сессии «Как организовать эффективную работу персонала в новой реальности» Форума лидеров фармацевтического рынка, передает корреспондент «ФВ».

Практически все компании оказали материальную и моральную поддержку персоналу, который был вынужден перейти на удаленный режим работы.«Прошлый год помог нам избавиться от многих иллюзий. Наша компания отказалась от иллюзии, что есть баланс личной жизни и работы. Его по сути никогда и не было, и в прошлом году мы перешли к новой концепции – интеграции жизни и работы», – рассказала директор по управлению персоналом Sandoz Россия Ольга Молина.

Она добавила, что тяжелее всего пришлось сотрудникам, которые были в подчинении у токсичных руководителей. «Мы проводили множество коротких курсов для линейных менеджеров, которые помогали лучше понять, какое влияние они оказывают на команды», – пояснила она.

Количество обращений к психологу по программе корпоративного здоровья зашкаливало, отметила Молина. Кроме того, компания запускала программы, позволяющие самостоятельно применять полезные инструменты (дыхание, расслабление, изменение отношения к событиям).

В марте 2020 года эффективность работы сотрудников увеличилась, но со временем стало заметно их эмоциональное выгорание. «Когда границы между рабочим местом и личной жизнью стерлись, и, просыпаясь, ты уже оказывался на работе, начались проблемы», – поделилась опытом руководитель отдела по работе с персоналом в зоне Евразия бизнес-подразделения безрецептурных препаратов и товаров для здоровья Sanofi Ирина Майсурадзе.

Традиционные полезные мероприятия (в прошлые годы – высадка плодовых деревьев и саженцев, творческие мастер-классы в детских домах) были переведены в виртуальный формат. Так, Sanofi провела творческие вечера в домах престарелых по Zoom. «Пациенты подготовили для нас ответную программу. В результате сотрудники получили больше положительных эмоций, чем отдали», – рассказала Майсурадзе.

В компании MSD также работали с ментальным и физическим здоровьем сотрудников в период пандемии. «Мы проводили онлайн-тренировки, запустили онлайн детский сад, курсы профориентации для студентов и школьников. Старались макисмально помочь родителям занять своих детей. Был ряд воркшопов и сессиий с психологом, фитнес-тренером – по формированию здоровых привычек», – отметила директор по управлению персоналом MSD в России Елена Фомина.

Ольга Коберник

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