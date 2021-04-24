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Определены победители «Платиновой унции-2020»

Победители XXI Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» были объявлены на церемонии награждения, которая состоялась 22 апреля. Торжественное мероприятие объединило собственников и топ-менеджеров компаний-производителей, дистрибьюторов, аптечных сетей.

Номинанты и победители «Платиновой унции» были определены представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могли голосовать за свою компанию, препарат или проект.

В производственном секторе вновь первенствовала компания Bayer. Это уже четвертая подряд победа немецкого производителя.

В дистрибьюторской подноминации после четырехлетнего лидерства компания «Протек» уступила победу «Пульсу».

Новый победитель и в аптечной номинации – компания «Неофарм» вернула себе высшую награду, опередив прошлогоднего лидера, компанию «Ригла», и других номинантов.

Первым победителем новой номинации «Онлайн-сервис» стала «Аптека.Ру».

На церемонии награждения также были объявлены победители специальных номинаций оргкомитета конкурса.

Победители «Платиновой унции-2020»

Номинация

Подноминация

Победители

Компания года

Производитель лекарственных средств

Bayer

Дистрибьютор лекарственных средств

«Пульс»

Аптечная сеть

«Неофарм»

Препарат года

Рецептурный препарат

«Ксарелто» (Bayer)

Безрецептурный препарат

«Аквадетрим» («Акрихин»)

Онлайн-сервис

«Аптека.Ру»

Коммуникация года

Креатив года

Литературно-художественное издание, посвященное 30-летию российской фарминдустрии и ГК «Протек» («Протек»)

Рекламная/маркетинговая кампания

«Арбидол» («Отисифарм»)

Вектор года

Проект года. Социальный проект

Социально-благотворительный проект по расширению регистра доноров костного мозга (Takeda)

Проект года. Бизнес-проект

Строительство и запуск крупнейшей в России производственной площадки по производству химических фармацевтических субстанций («Активный компонент»)

Проект года. Digital-проект

В2В маркетплейс прямых контактов и контрактов (PharmaSpace)

Динамика года. Компания (поставки в коммерческий сектор)

«Отисифарм»

Динамика года. Компания (поставки в государственный сектор)

«БиогенАйдекЛтд»

Динамика года. Препарат (розничный сегмент)

«Арбидол» («Отисифарм»)

Динамика года. Препарат (государственный сектор)

«Ксарелто» (Bayer)

Лонч года

«Велсон» («Петровакс»)

Сделка года

Сбербанк и ГК «Р-Фарм» приобрели пакет акций (90%) компании «Еаптека»

Спецноминации

«За новый подход в лечении билиарной патологии» — «Фосфоглив УРСО» компании «Фармстандарт»

«Золотой стандарт терапии ИПП (ингибиторы протонной помпы)» — препарат «Нексиум» компании «АстраЗенека»
«Препарат выбора для медикаментозной терапии постковидного синдрома в качестве решения для метаболической регуляции, нейропротекции, функциональной нейромодуляции и нейротрофической активности» — препарат «Церебролизин» компании «Эвер Фарма»

Сергей Рякин
pharmvestnik

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24 апреля, 2021 | Просмотров: 44