Определены победители «Платиновой унции-2020»

Победители XXI Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» были объявлены на церемонии награждения, которая состоялась 22 апреля. Торжественное мероприятие объединило собственников и топ-менеджеров компаний-производителей, дистрибьюторов, аптечных сетей.

Номинанты и победители «Платиновой унции» были определены представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могли голосовать за свою компанию, препарат или проект.

В производственном секторе вновь первенствовала компания Bayer. Это уже четвертая подряд победа немецкого производителя.

В дистрибьюторской подноминации после четырехлетнего лидерства компания «Протек» уступила победу «Пульсу».

Новый победитель и в аптечной номинации – компания «Неофарм» вернула себе высшую награду, опередив прошлогоднего лидера, компанию «Ригла», и других номинантов.

Первым победителем новой номинации «Онлайн-сервис» стала «Аптека.Ру».

На церемонии награждения также были объявлены победители специальных номинаций оргкомитета конкурса.

Победители «Платиновой унции-2020»

Номинация Подноминация Победители Компания года Производитель лекарственных средств Bayer Дистрибьютор лекарственных средств «Пульс» Аптечная сеть «Неофарм» Препарат года Рецептурный препарат «Ксарелто» (Bayer) Безрецептурный препарат «Аквадетрим» («Акрихин») Онлайн-сервис «Аптека.Ру» Коммуникация года Креатив года Литературно-художественное издание, посвященное 30-летию российской фарминдустрии и ГК «Протек» («Протек») Рекламная/маркетинговая кампания «Арбидол» («Отисифарм») Вектор года Проект года. Социальный проект Социально-благотворительный проект по расширению регистра доноров костного мозга (Takeda) Проект года. Бизнес-проект Строительство и запуск крупнейшей в России производственной площадки по производству химических фармацевтических субстанций («Активный компонент») Проект года. Digital-проект В2В маркетплейс прямых контактов и контрактов (PharmaSpace) Динамика года. Компания (поставки в коммерческий сектор) «Отисифарм» Динамика года. Компания (поставки в государственный сектор) «БиогенАйдекЛтд» Динамика года. Препарат (розничный сегмент) «Арбидол» («Отисифарм») Динамика года. Препарат (государственный сектор) «Ксарелто» (Bayer) Лонч года «Велсон» («Петровакс») Сделка года Сбербанк и ГК «Р-Фарм» приобрели пакет акций (90%) компании «Еаптека» Спецноминации «За новый подход в лечении билиарной патологии» — «Фосфоглив УРСО» компании «Фармстандарт» «Золотой стандарт терапии ИПП (ингибиторы протонной помпы)» — препарат «Нексиум» компании «АстраЗенека» «Препарат выбора для медикаментозной терапии постковидного синдрома в качестве решения для метаболической регуляции, нейропротекции, функциональной нейромодуляции и нейротрофической активности» — препарат «Церебролизин» компании «Эвер Фарма»

Сергей Рякин

pharmvestnik