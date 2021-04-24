Определены победители «Платиновой унции-2020»

Победители XXI Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» были объявлены на церемонии награждения, которая состоялась 22 апреля. Торжественное мероприятие объединило собственников и топ-менеджеров компаний-производителей, дистрибьюторов, аптечных сетей.
Номинанты и победители «Платиновой унции» были определены представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могли голосовать за свою компанию, препарат или проект.
В производственном секторе вновь первенствовала компания Bayer. Это уже четвертая подряд победа немецкого производителя.
В дистрибьюторской подноминации после четырехлетнего лидерства компания «Протек» уступила победу «Пульсу».
Новый победитель и в аптечной номинации – компания «Неофарм» вернула себе высшую награду, опередив прошлогоднего лидера, компанию «Ригла», и других номинантов.
Первым победителем новой номинации «Онлайн-сервис» стала «Аптека.Ру».
На церемонии награждения также были объявлены победители специальных номинаций оргкомитета конкурса.
Победители «Платиновой унции-2020»
|
Номинация
|
Подноминация
|
Победители
|
Компания года
|
Производитель лекарственных средств
|
Bayer
|
Дистрибьютор лекарственных средств
|
«Пульс»
|
Аптечная сеть
|
«Неофарм»
|
Препарат года
|
Рецептурный препарат
|
«Ксарелто» (Bayer)
|
Безрецептурный препарат
|
«Аквадетрим» («Акрихин»)
|
Онлайн-сервис
|
«Аптека.Ру»
|
Коммуникация года
|
Креатив года
|
Литературно-художественное издание, посвященное 30-летию российской фарминдустрии и ГК «Протек» («Протек»)
|
Рекламная/маркетинговая кампания
|
«Арбидол» («Отисифарм»)
|
Вектор года
|
Проект года. Социальный проект
|
Социально-благотворительный проект по расширению регистра доноров костного мозга (Takeda)
|
Проект года. Бизнес-проект
|
Строительство и запуск крупнейшей в России производственной площадки по производству химических фармацевтических субстанций («Активный компонент»)
|
Проект года. Digital-проект
|
В2В маркетплейс прямых контактов и контрактов (PharmaSpace)
|
Динамика года. Компания (поставки в коммерческий сектор)
|
«Отисифарм»
|
Динамика года. Компания (поставки в государственный сектор)
|
«БиогенАйдекЛтд»
|
Динамика года. Препарат (розничный сегмент)
|
«Арбидол» («Отисифарм»)
|
Динамика года. Препарат (государственный сектор)
|
«Ксарелто» (Bayer)
|
Лонч года
|
«Велсон» («Петровакс»)
|
Сделка года
|
Сбербанк и ГК «Р-Фарм» приобрели пакет акций (90%) компании «Еаптека»
|
Спецноминации
|
«За новый подход в лечении билиарной патологии» — «Фосфоглив УРСО» компании «Фармстандарт»
|
«Золотой стандарт терапии ИПП (ингибиторы протонной помпы)» — препарат «Нексиум» компании «АстраЗенека»
|«Препарат выбора для медикаментозной терапии постковидного синдрома в качестве решения для метаболической регуляции, нейропротекции, функциональной нейромодуляции и нейротрофической активности» — препарат «Церебролизин» компании «Эвер Фарма»
Сергей Рякин
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