X5 Retail Group будет продавать лекарства на своем маркетплейсе

Компания X5 Retail Group, управляющая в России торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», планирует в декабре 2021 года заняться торговлей лекарствами на базе своего маркетплейса, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего директора онлайн-гипермаркета «Перекресток впрок» Леонида Довладбегяна.

«Законодательство о продаже фармацевтической продукции требует, чтобы онлайн-ретейлеры имели лицензию сроком минимум от одного года. Онлайн-гипермаркет «Перекресток впрок» получил ее в конце прошлого года, таким образом уже в декабре мы планируем начать торговать лекарствами и другим аптечным ассортиментом. Кроме того, фармацевтический ассортимент может быть разрешен для продажи через маркетплейсы и агрегаторы. Такая инициатива сейчас обсуждается, мы положительно относимся к ней», — сообщил он.

Президент России Владимир Путин подписал 3 апреля закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов. Продажу лекарств могут осуществлять интернет-магазины, обладающие фармацевтической лицензией более года.

gxpnews