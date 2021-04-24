Препарат «Пинеамин» для облегчения проявлений климакса показал эффективность в ходе испытаний

Клинические испытания препарата «Пинеамин» компании «ГЕРОФАРМ» показали, что его использование приводит к комплексному облегчению течения климактерического синдрома: снижению выраженности вазомоторных симптомов (числа приливов), проявлений тревоги и депрессии. Данные по результатам проведенного многоцентрового двойного слепого рандомизированного клинического исследования препарата опубликованы в журнале «Российский вестник акушера-гинеколога».

В испытании приняли участие женщины в возрасте от 45 до 65 лет, находящиеся в естественной постменопаузе (более 12 мес. от момента последней менструации) с проявлениями климактерического синдрома, в том числе имеющие противопоказания к назначению менопаузальной гормональной терапии или отказавшиеся от нее.

Средний возраст участниц исследования в основной группе составил 53 года, в контрольной — 54 года. Эффективность препарата «Пинеамина» оказалась значительно более высокой на 90-й день от начала лечения, что выражалось в снижении количества приливов в течение суток и непосредственно коррелировало с повышением от начала лечения уровня мелатонина сульфата в моче пациенток. Также у участниц испытания наблюдалось улучшение качества сна, снижение числа ночных пробуждений и увеличение скорости засыпания.

«Это исследование имеет высокую ценность в рамках доказательной базы «Пинеамин» в соответствии с международными требованиями. Результаты исследования доказали эффективность и безопасность препарата, а также представили его дополнительные эффекты, в том числе повышение качества жизни пациента, снижение тревожности и депрессивных симптомов, а также повышение качества сна», — говорится в сообщении компании.

Негормональный препарат для терапии климактерического синдрома «Пинеамин» (полипептиды эпифиза, шишковидного тела, PPG, polypeptides of pineal gland) призван восстанавливать нормальную функциональную плотность пинеалоцитов и усиливать синтез эндогенного мелатонина. Механизм действия препарата «Пинеамин» предположительно основан на том, что индуцированный препаратом синтез эндогенного мелатонина стимулирует активность гонадотропинингибирующего гормона (ГнИГ), который выделяется ГнИГ-синтезирующими нейронами, расположенными в дорсомедиальной области гипоталамуса. Помимо самого ингибирующего воздействия на пульсаторную активность нейронов гипоталамуса, выделяющих гонадотропин-рилизинг гормоны (ГнРГ-нейроны), аксоны ГнИГсинтезирующих нейронов подходят также к субпопуляции нейронов аркуатного (инфундибулярного) ядра, экспрессирующих альфа-эстрогеновый рецептор (ERα), кисспептин (kiss), нейрокинин В (NKB) и динорфин (Dyn) — так называемые KNDy-нейроны. В постменопаузе KNDy-нейроны подвергаются гипертрофии и экспрессируют в повышенном количестве транскрипты генов кисспептина и нейрокинина B.

gxpnews