Восемь препаратов лишены государственной регистрации в РФ

Министерство здравоохранения Российской Федерации 22 апреля опубликовало решения об отмене регистрации восьми лекарственных препаратов и исключении их из государственного реестра.

Перечень исключаемых из реестра лексредств, включая их МНН, лекарственную форму и дозировку, производителя и назначение препарата:

— «Ферро-Фольгамма» (железа сульфат + фолиевая кислота + цианокобаламин) — капсулы; производится в Германии компанией «Ц.П.М. Контракт Фарма ГмбХ и Ко.», держателем регудостоверения является «Верваг Фарма ГмбХ и Ко.». Антианемический препарат.

— «Сальбутамол» (сальбутамол) — аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза российской компании «Алтайвитамины». Является бронхолитическим препаратом — бета2-адреномиметиком, назначается при бронхиальной астме.

— «Паксен» (паклитаксел) — концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мл/мл; производится в Чехии на заводе «АЙВЭКС-ЧР а.с.». Паксен является противоопухолевым препаратом природного происхождения, получаемый полусинтетическим путем из растения Taxus Baccata.

— «Ламивудин-Тева» (ламивудин) — таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг и 400 мг; выпускается в Венгрии на заводе «Тева», а держателем регудостоверения является компания «Тева» в Израиле. Противовирусный препарат, активный в отношении ВИЧ.

— «Инфлюнет ЭЙР Стоп Тос» (декстрометорфан + парацетамол) — таблетки шипучие 7,5 мг + 300 мг; производится на заводе «Витале-ХД» в Эстонии, держатель регудостоверения — российская «АнвиЛаб». Анальгетик-антипиретик комбинированного состава.

— «Детромб» (клопидогрел) — таблетки покрытые пленочной оболочкой 75 мг; выпускается на заводе «Вайджаг Фармасьютикалс» в Индии, держателем регудостоверения является «АнвиЛаб» из России. Антиагрегант, назначаемый для профилактики атеротромботических осложнений у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, ишемический инсульт или с диагностированной окклюзионной болезнью периферических артерий.

— «Анвистат» (аторвастатин) — таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг, 20 мг и 40 мг; выпускается на заводе «Вайджаг Фармасьютикалс» в Индии, держатель регудостоверения — «АнвиЛаб» из России. Препарат является статином для снижения повышенных уровней общего холестерина и проч. показаний.

— «Алька-прим» (ацетилсалициловая кислота + глицин) — таблетки шипучие 330 мг + 100 мг; производит препарат «Польфарма» из Польши. НПВС комбинированного состава.

Среди исключенных препаратов аналогов в РФ не остается у «Ферро-Фольгамма» и «Алька-прим».

gxpnews