Выручка компании «Фармасинтез» в 2020 году выросла на 43%

Выручка группы компаний «Фармасинтез» в 2020 году увеличилась на 43% и составила 32,6 млрд руб. (36,4 млрд руб. с НДС), сообщает ГК.

Прибыль до вычета процентов к уплате, налогов и амортизации (EBITDA) выросла в годовом выражении на 22% до 6,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 21%.

2 апреля на иркутском заводе «Фармасинтез» был запущен участок грануляции, который дал старт многотоннажному производству твердых лекарственных форм. Многократное увеличение объема линии стало возможным за счет применения нового современного оборудования. Первым препаратом, выпущенным на линии, станет Мерифатин (МНН метформин) в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 500 мг, № 60. Он применяется при лечении сахарного диабета II типа. Ранее «Фармасинтез» производил этот препарат только на заводе в Тюмени.

gxpnews