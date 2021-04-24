СМИ сообщили о скором начале поставок Россией ремдесивира для Индии

Россия предложила поставить в Индию медицинский кислород и ремдесивир — препарат для лечения коронавирусной инфекции. Их импорт может начаться в ближайшие 15 дней, сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники в индийском министерстве здравоохранения.

«Москва заявила, что может поставлять от 300 тыс. до 400 тыс. доз ремдесивира в неделю, и это количество будет увеличено. Сейчас ведутся переговоры о доставке препарата, а также партий медицинского кислорода из России в Индию по морю», — приводит издание слова источников.

Ремдесивир производят семь индийских фармацевтических компаний, но его запасы сократились из-за роста числа инфицированных коронавирусом в стране и увеличения спроса на инъекции этого препарата.

11 апреля Индия запретила экспорт инъекционного ремдесивира и его активных фармацевтических ингредиентов до тех пор, пока ситуация не улучшится. При этом индийские власти отменили таможенные пошлины на импорт этого препарата.

gxpnews