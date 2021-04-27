СМИ сообщили о беспокойстве фармкомпаний США из-за передачи технологии мРНК России и Китаю

Американские фармкомпании выступили против отказа от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19, предупредив, что в случае отказа от патентов технология мРНК может оказаться в руках России и Китая. Инициатором пересмотра решения касательно интеллектуальных прав на вакцины выступила главный торговый представитель США.

Фармацевтические компании США, производящие вакцины от COVID-19, выступили с предупреждением о том, что временный отказ от интеллектуальных прав на их препараты может привести к передаче новой технологии матричной РНК Китаю и России. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на лиц, участвовавших в закрытых переговорах между лоббистами компаний, торговыми представителями США и членами администрации американского президента.

Предложение о временной отмене патентных прав на лекарственные препараты на фоне пандемии COVID-19 было внесено Индией и ЮАР в рамках заседания членов Всемирной торговой организации (ВТО) в октябре. Инициативу поддержали почти 60 стран.

В то время как администрация Дональда Трампа вместе с Великобританией, ЕС, Швейцарией решительно выступали против отказа от патентов на вакцины, главный торговый представитель администрации Джо Байдена Кэтрин Тай начала рассматривать возможность о пересмотре этого решения, чем вызвала недовольство фармацевтических производителей.

В последние недели Торговое представительство США (USTR) обсуждало правила защиты интеллектуальной собственности в рамках ВТО с фармкомпаниями, профсоюзами, правозащитными группами и главным исполнительным директором вакцинного альянса GAVI Сетом Беркли.

В своем выступлении на совещании ВТО по вопросам предоставления равного доступа к вакцинам Тай заявила, что главным приоритетом страны является спасение жизней людей. USTR «изучает прагматичные и эффективные меры по увеличению производства и справедливому распределению вакцин». «Мы надеемся услышать больше о том, как рынок в очередной раз потерпел неудачу в удовлетворении потребностей развивающихся стран в области здравоохранения», — отметила Тай на заседании ВТО.

Ее речь усилила напряженность между фармацевтическими компаниями и USTR. Это побудило одного из производителей вакцин обратиться с жалобой к администрации президента.

Дебаты в ВТО о том, следует ли временно отказаться от прав на интеллектуальную собственность, идут на фоне опасений, что развитые государства вакцинируют свое население значительно быстрее, чем страны «третьего мира».

Однако компании утверждают, что они делают все возможное для расширения своего производства. Замедляющим фактором, как было подчеркнуто, здесь выступает проблема ограниченности глобального производства препаратов, а не патенты.

В основе китайских и российских вакцин используются технологии, отличающиеся от мРНК, которая была впервые применена во время пандемии. Российский «Спутник V» показал высокую эффективность, согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The Lancet. Однако китайские аналоги недостаточно эффективны, беспокойство об этом выразил глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Производители вакцин Pfizer, BioNTech и Moderna сообщили об использовании мРНК в дальнейшем для разработки новых препаратов, поскольку, по словам главы Pfizer Альберта Бурла, технология имеет огромный потенциал.

Решение об отказе от патента поддерживают многие члены Демократической партии США, 175 бывших глав государств и нобелевских лауреатов. Более того, правозащитная организация Public Citizen’s Global Trade Watch собрала более 2 млн подписей в поддержку отказа от прав интеллектуальной собственности на вакцины.

Владимир Заболотских

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