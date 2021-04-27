Почта России нарастила свое присутствие на фармацевтическом рынке

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В Росздравнадзоре предупредили о возможных рисках дефицита препаратов для лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Территориальным органам службы поручили отслеживать ситуацию, а также мониторить социальные сети для выявления системных нарушений по лекарственному обеспечению.

Росздравнадзор по итогам заседания Совета общественных организаций по защите прав пациентов рекомендовал своим территориальным органам (ТО) обратить внимание на возможные риски возникновения во втором полугодии 2021 года дефектуры лекарственных средств, входящих в программу «14 ВЗН». Протокол заседания опубликован на сайте службы.

В ходе обсуждения состояния системы здравоохранения в пандемию представители регулятора акцентировали внимание терорганов на контроле за обеспеченностью пациентов льготными лекарствами. Для этого регуляторам на местах необходимо проводить оценку работы медицинских информационных систем, обращая особое внимание на факты блокировки выписки льготных рецептов при отсутствии лекарственного препарата в аптечной организации.

Региональным советам при ТО Росздравнадзора было поручено мониторить социальные сети для выявления системных нарушений по лекарственному обеспечению и отказов в медицинской помощи. Для организации такого мониторинга рекомендовано привлекать общественные организации по защите прав пациентов.

Также рекомендовано провести заседания по проблемам лекарственного обеспечения, статистике рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, и соответствию вышеуказанной статистики реальной ситуации.

Таисия Кубрина

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