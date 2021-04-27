Медведев заявил о невыполнении указа Путина о холодильниках для вакцин в больницах

Медорганизации, в которых вакцинируются россияне, должны иметь холодильники для хранения препаратов от коронавируса. Но поручение, данное президентом по этому вопросу, выполнено не в полном объеме, заявил Медведев.

Поручение Президента России Владимира Путина об оснащении медорганизаций холодильным оборудованием для хранения вакцин не выполнено в полном объеме. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС. Он подчеркнул важность дополнительного оснащения медорганизаций морозильным оборудованием.

По его словам, необходимо нарастить производство всех трех российских вакцин от COVID-19. Согласно плану, в первом полугодии в гражданский оборот должны выпустить больше 50 млн комплектов вакцин. По данным Медведева, к середине апреля готово порядка 28,5 млн комплектов совокупно трех препаратов.

Медведев заявил, что в России необходимо вакцинировать не меньше 70 млн человек для появления коллективного иммунитета. Сейчас привиты около 11 млн россиян, отметил Медведев. Зампред подчеркнул, что в I квартале этого года удалось выполнить планы производства вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». При этом первый компонент препарата «Спутник V» выпущен на 89% от плана, второй компонент – на 65%.

Вице-премьер Татьяна Голикова 26 апреля сообщила на брифинге, что первый компонент вакцины в России получили 11,9 млн человек, два компонента – 7,5 млн.

Согласно постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, транспортировать вакцины можно при температуре -18 °С в термоконтейнерах или авторефрижераторах, а хранить — в морозильниках.

Фото: mil.ru

Григорий Дубов

pharmvestnik