Израиль проверит 62 случая миокардита после прививки вакциной Pfizer

Израильские эксперты в области здравоохранения расследуют связь между прививками вакциной Pfizer и случаями миокардита. Сообщается, что из 5 млн привитых израильтян заболевание зафиксировали у 62 человек, двое из них умерли. Также в стране рассматривают герпес как побочный эффект вакцинации, обнаружено шесть таких случаев.

Израильские специалисты изучают случаи миокардита после прививок вакциной американского производителя Pfizer. Эксперты пытаются установить наличие связи между вакциной и заболеванием, пишет Bloomberg. Издание сообщает, что в стране зафиксировали 62 случая миокардита после прививок вакциной Pfizer.

Bloomberg ссылается на данные министерства здравоохранения страны, которые опубликовал Channel 12. Согласно этому отчету, заболевание развивалось у одного из 100 тыс. вакцинированных, но вероятность заболеть у мужчин в возрасте от 18 до 30 лет составила один случай на 20 тыс. человек.

Портал Times of Israel также сообщает, что у 56 привитых миокардит появился после второй дозы вакцины, а 60 из них успешно вылечились в госпитале. Умерли два пациента — девушка в возрасте 22 лет и 35-летний мужчина.

«Результаты были представлены компании Pfizer, которая ответила, что не получала подобных отчетов в остальном мире и что они изучат данные», — говорится в отрывке из отчета. Там также указывается, что информация была предоставлена FDA и Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

«Причинно-следственная связь [случаев миокардита] с вакциной не установлена. В настоящее время нет никаких доказательств того, что миокардит представляет собой риск, связанный с использованием вакцины Pfizer», — приводит Bloomberg цитату компании.

В то же время в отчете указывается, что отсутствие данных о миокардите из других стран мира может объясняться тем, что во многих из них молодых пациентов вакцинируют в последнюю очередь. «Особую озабоченность вызывает частота случаев, наблюдаемых у мужчин до 30 лет в первые дни сразу после второй дозы вакцины», — пишут в связи с этим израильские специалисты.

Другие эксперты, также из Израиля, называют среди побочных эффектов вакцины Pfizer герпес. Исследование на эту тему было опубликовано в журнале «Rheumatology», сообщает Fox News. Согласно этим данным, у шести пациентов в Израиле после прививки появилась кожная сыпь, идентифицированная как опоясывающий герпес.

Все пострадавшие пациенты были достаточно молоды, хотя болезнь обычно встречается у людей старше 50 лет, отмечает Fox News. Также у всех у них были аутоиммунные воспалительные ревматические заболевания.

Специалисты полагают, что людей с такими болезнями нужно предварительно вакцинировать от опоясывающего герпеса, поскольку вакцина в их случае может служить «спусковым крючком» для его появления.

Николай Соколов

pharmvestnik