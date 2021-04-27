РФПИ договорился о выпуске «Спутник V» в Турции

РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran İlaç объявили о сотрудничестве для производства в стране вакцине «Спутник V». Производство планируется начать в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая фармацевтическая компания Viscoran İlaç объявили о сотрудничестве для производства в стране вакцины «Спутник V». Турецкая компания осуществила подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск «Спутник V» в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях.

«В рамках соглашения с РФПИ Viscoran İlaç также оказывает поддержку для формирования партнерств с другими местными фармацевтическими производителями. В частности, с компанией CinnaGen İlaç финализируется процесс технологического трансфера», – говорится в сообщении РФПИ.

Кроме того, ведутся переговоры с двумя другими производственными площадками для расширения мощностей по выпуску вакцины.

«Помимо соглашения для производства вакцины, процессов лицензирования, а также вопросов хранения и дистрибуции, частью нашего сотрудничества с Россией также являются клинические исследования вакцины, которые продвигаются очень успешно», – заявил председатель совета директоров Viscoran İlaç Озтурк Оран.

22 апреля стало известно, что РФПИ, египетская компания Minapharm и его берлинская дочерняя компания ProBioGen AG объявили о соглашении по производству более 40 млн доз в год вакцины «Спутник V». Внедрение технологии ожидается в III квартале 2021 года.

В середине апреля РФПИ и южнокорейские компании GL Rapha и ISU ABXIS подписали соглашение о передаче технологий и производстве вакцины «Спутник V» в Южной Корее. Пилотное производство вакцины на предприятии ISU ABXIS запланировано на конец апреля.

Фото: mil.ru

Елена Сидорова

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